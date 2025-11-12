El Ayuntamiento estudia ampliar la línea de autobús E3 para atender la demanda en Vicálvaro ante los nuevos desarrollos

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia ampliar la línea de autobús E3, que conecta la avenida de Felipe II con Valderrivas, en Vicálvaro, para que a partir del próximo año pueda atender el incremento de demanda en este distrito ante los nuevos desarrollos urbanísticos en el mismo.

En declaraciones a los medios durante la inauguración de una electrolinera en el distrito de Vicálvaro, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que esta ampliación se está analizando con la Junta de Distrito y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Así ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de que esta línea se amplíe por la Radial 3 tras las demandas de los vecinos del distrito de Vicálvaro. "Nos hemos tomado unos meses para analizar esa demanda, a ver si a partir del año que viene podemos modificar ese itinerario, alargar el mismo para dar una mayor respuesta a esas necesidades de movilidad", ha explicado Carabante.

En este sentido, el delegado ha apuntado que el objetivo es "dar una mayor capacidad de respuesta a la movilidad de todos los vecinos de Vicálvaro" y "especialmente" de los nuevos barrios que se están generando en este distrito, "que va a pasar seguramente a ser uno de los más poblados de la ciudad de Madrid".

"Cuando se desarrollan nuevos barrios, las infraestructuras tienen que ir acompasadas a la llegada de los vecinos, y yo creo que en este sentido se ha hecho adecuadamente en puntos como El Cañaveral, donde se ha puesto ya en marcha líneas de autobús, incluso una línea nocturna", ha indicado.

A mediados de noviembre se podrá en marcha una mejora del servicio de autobuses de la EMT en el barrio de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Esta actuación contempla la incorporación de un autobús más a las líneas E5 y 159, así como la conexión directa entre ambas cabeceras, lo que permitirá optimizar los trayectos y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Según señaló el CRTM, la incorporación de los nuevos vehículos y la reorganización de las rutas permitirá aumentar la frecuencia de paso y mejorar la conectividad del barrio con otros puntos clave de la ciudad, especialmente en los desplazamientos hacia el centro de Madrid y los principales nodos de transporte.

Aunque los vecinos piden una nueva línea que vaya a Conde de Casal, desde el Consorcio se ha indicado que, de momento, hasta que no acaben las obras de ese Intercambiador de Conde de Casal, "no es viable". En cualquier caso, una vez que acaben las obras, han apuntado, se estudiará.