El Ayuntamiento estudia mecanismos para detectar el uso indebido de Bicimad por parte de los 'riders'

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), estudia mecanismos para detectar el uso indebido del sistema de alquiler municipal de bicicletas, BiciMad, por parte de 'riders' o repartidores de empresas.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto del Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos (CAPI)de la Fundación Porque Viven, donde ha recordado que "no se puede utilizar el servicio público de alquiler de Bicimad para las labores de Rider" ni para ninguna otra actividad profesional.

"Es verdad que el control de esta actividad es difícil, pero en todo caso estamos estableciendo qué mecanismo nos puede permitir detectar ese uso fraudulento del servicio y la EMT también está analizando los datos de uso por si en algún caso un dato de uso masivo de esa bicicleta pudiera conllevar que eso fuera la utilización de un rider", ha desgranado Carabante.

En este sentido, el delegado ha insistido que es "un uso indebido" y por tanto, supone una sanción en el momento en el que se detecta que implica "ser expulsado" del sistema de alquiler de bicicletas de la capital.