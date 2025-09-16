Ayuntamiento estudiará "todas las vías" por el "daño reputacional que el Gobierno de España ha hecho a Madrid"

Un agente de Policía Nacional durante las cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado que se van a estudiar "todas las vías y posibilidades" por el "daño reputacional que se ha hecho a Madrid de manera consciente por parte del Gobierno de España".

Lo hicieron "haciendo que ocurriera lo que querían que ocurriera, que La Vuelta no llegara a su final y que se permitieran actitudes violentas, con 22 policías heridos", ha declarado desde el distrito Centro. También ha lamentado que los agentes fueran "abandonados a los pies de los caballos" por sus jefes políticos en un dispositivo "que no ha funcionado", algo que "celebra" el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Igualmente ha puesto en duda que fueran manifestaciones pacíficas, "como llevan diciendo ministros o (el responsable de Interior, Fernando Grande) Marlaska", cuando se identificó a nueve personas condenadas por kale borroka o presuntamente vinculadas a grupos del entorno de Hamás, con policías heridos y con "chinchetas y cristales tirados en las calles de Madrid".

"Ni el delegado del Gobierno ni el ministro Marlaska pueden seguir un minuto más al frente de la Policía Nacional, no son dignos de estar al frente de un Cuerpo que se está jugando la vida y su integridad física por personas que les dejan abandonadas", ha exigido.