El Ayuntamiento financiará con 1,3 millones reconstruir la parroquia de la Paloma, afectada por la explosión de 2021

El Ayuntamiento de Madrid financiará con 1,3 millones de euros parte de la reconstrucción de la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en la calle Toledo, afectada tanto por los destrozos producidos por el temporal Filomena como por la posterior explosión de gas el 20 de enero de 2021.

La deflagración causó cuatro muertos y diez heridos y afectó a la estructura y tejados de los edificios cercanos, dejando inutilizables varias viviendas.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado esta tarde un convenio con el párroco de la iglesia Gabriel Benedicto, para la financiación parcial por parte del Ayuntamiento de las obras de rehabilitación de la parroquia, ha informado el Consistorio en un comunicado, dando cumplimiento así al acuerdo del Pleno de marzo de 2023, aprobado con el apoyo de todos los grupos menos de dos concejales de los tres del entonces Grupo Mixto.

El convenio regula la concesión de una subvención directa a la parroquia de 1,3 millones de euros, distribuida en dos anualidades, 722.457 euros en 2025 y 600.000 euros en 2026. Con ello se financiará parte de la rehabilitación del edificio que aloja el centro parroquial y residencia religiosa de la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, cuya reconstrucción total asciende a 6,7 millones de euros.

La parroquia "desarrolla una amplia labor social tanto en la promoción de la cultura como en la atención a colectivos vulnerables. También colabora activamente con entidades ciudadanas en el desarrollo de actividades vecinales y sociales, además de ayudar y dar soporte a familias, personas solas, jóvenes y mayores", ha destacado el Ayuntamiento.