El Ayuntamiento firma sus presupuestos "más sociales", que ampliarán la gratuitad de la teleasistencia a mayores de 87

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid firma para 2026 sus presupuestos "más sociales", que ampliarán desde enero la gratuitad de la teleasistencia a mayores de 87, ha informado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por la portavoz y vicealcaldesa, Inma Sanz.

En el proyecto de presupuestos de 2026 el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández a la cabeza, se fija un incremento de un 7,1% con 402,9 millones de euros, 26,6 millones más que en 2025.

El presupuesto de los servicios dirigidos a las personas mayores se eleva hasta los 458 millones de euros, gestionados junto a los distritos. Entre estas prestaciones destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo nuevo contrato es el de mayor importe del Consistorio y que en 2026 tendrá un coste de 335 millones de euros.

Se prevén 16 millones de horas de asistencia y a destacar que se amplía la gratuidad de la teleasistencia, que ahora beneficia a mayores de 88 años y que desde enero tampoco se cobrará el copago a mayores de 87.

El presupuesto incluye la implantación del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación avanzará con la concesión de ayudas directas por nacimiento o adopción por importe de 14 millones de euros, la creación de un sello que reconozca a empresas que faciliten la conciliación o la apertura de una nueva escuela infantil en Salamanca, que elevará las plazas de la red municipal hasta las 8.758.

Además la Beca Infantil Plus aumentará su crédito de 5,1 a 6 millones de euros y los recursos educativos se reforzarán con la puesta en marcha en Latina de la primera Escuela Municipal de Artes Escénicas, que formará a mil alumnos.

También se reforzará la inclusión social de personas sin hogar y migrantes, con un presupuesto de 51 millones de euros. En 2026, entrará en funcionamiento el nuevo Centro de Acogida Salamina y aumentarán las plazas en viviendas.

IGUALDAD Y TARJETAS FAMILIA

En paralelo, el presupuesto dedicado a promoción de la igualdad y atención a víctimas de violencia de género se incrementará hasta los 29,4 millones de euros y se abrirá el primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Puente de Vallecas.

Samur Social mejorará su atención en situaciones de emergencia social con la incorporación por primera vez de 13 psicólogos. La Tarjeta Familias se consolidará con 19 millones de presupuesto y se pondrá en marcha la primera oficina de orientación a familias con hijos de hasta 6 años con discapacidad.