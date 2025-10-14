El Ayuntamiento hace una valoración "muy positiva" de la peatonalización de Bravo Murillo y prevé repetirla algún puente

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha calificado de "muy positiva" la experiencia piloto de peatonalización del tramo de al calle Bravo Murillo y ha asegurado que el Consistorio busca repetirla otro fin de semana, posiblemente coincidiendo con alguno de los puentes de aquí a final de año.

Carabante, que este martes ha visitado el parque Quinta de los Molinos, ha reconocido ante los medios de comunicación que la iniciativa del fin de semana "ha tenido mucha aceptación entre los vecinos" y apenas ha generado molestias a los residentes de la zona, pues allí tan solo hay un portal.

Además, el concejal ha destacado que las posibles afecciones a la movilidad quedaron resueltas con la modificación de los itinerarios de la Empresa Municipal de Transporte. Carabante ha recordado que la iniciativa surgió a propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por las actuaciones que llevará a cabo en el entorno del Canal de Isabel II.

Sobre las posibles fechas en que se pueda repetir la peatonalización de un tramo de Bravo Murillo en domingo, Carabante ha avanzado que el Ayuntamiento busca alguna fecha "emblemática o puente" antes de que finalice el año, "quizás el puente de diciembre"; y que ya de cara a primavera se valorará prohibir el tráfico en esta zona todos los domingos como ya ocurre en la calle Fuencarral o el Paseo del Prado.

En este contexto, ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento "por recuperar el espacio público que estaba ocupado por los coches para los vecinos" y ha recordado que las peatonalizaciones impulsadas hasta ahora "han permitido recuperar 90.000 metros cuadrados que antes ocupaban los vehículos y que ahora disfrutan los madrileños".

"Si conseguimos darle continuidad y periodicidad, tendrá una mayor difusión y la gente acudirá cada vez más a disfrutar de un entorno extraordinario", ha concluido Carabante, quien ha insistido en que la apertura de Bravo Murillo se enmarca en el objetivo de conectar los espacios verdes del entorno del Canal y abrirlos a todos los ciudadanos.