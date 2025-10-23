El Ayuntamiento inicia en noviembre trabajos nocturnos en túnel Gran Vía de Hortaleza con una inversión de 1,5 millones

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid iniciará en noviembre trabajos de mejora en el túnel de Gran Vía, en el distrito de Hortaleza, en horario nocturno con una inversión de 1,5 millones para revertir los deterioros detectados en la última inspección principal, tales como fisuras, revestimientos dañados y algunas humedades.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada este jueves, donde ha detallado que los trabajos, que se extenderán previsiblemente hasta la próxima primavera, se realizarán por la noche, por que se espera que la afección a la movilidad será "mínima".

En este sentido, ha apuntado que las actuaciones de renovación son necesarias para evitar el avance de los deterioros detectados y ha recordado la sustitución el pasado verano del alumbrado del túnel por otro de tecnología LED de alta eficiencia energética.

Igualmente, ha destacado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones en otros túneles de la ciudad como el de la calle Mayor, donde el Consistorio ha invertido 1 millón de euros; Río Rosas, con 800.000 euros de inversión; Cristo Rey, 1,3 millones de euros; o Plaza de Castilla, 1,8 millones.