El Ayuntamiento inicia los trabajos de restauración del monumento a Diego Velázquez frente a Museo del Prado

Archivo - Fachada del Museo del Prado, a 12 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid inicia los trabajos de restauración del monumento a Diego Velázquez situado en el paseo del Prado, frente a la entrada principal del Museo del Prado.

Así lo ha avanzado el Consistorio en un comunicado, en el que ha señalado que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, supervisará este martes la intervención en la obra de Aniceto Marinas.

El monumento fue inaugurado en 1899 con motivo del tercer centenario del nacimiento del pintor y es una pieza emblemática del patrimonio escultórico madrileño.

La intervención permitirá conservar la escultura en bronce, el pedestal de piedra caliza y la base de granito, mediante tratamientos específicos que garanticen la estabilidad del conjunto y respeten las características de sus materiales originales.