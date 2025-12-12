El Ayuntamiento instala nuevas cámaras con inteligencia artificial para reforzar la seguridad en el parque de El Calero - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha comprobado este jueves el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia del parque de El Calero, en Ciudad Lineal, compuesto por cinco cámaras de alta resolución, algunas de ellas trifocales y con cobertura de 360º, y todas dotadas de tecnología de inteligencia artificial (IA).

Sanz, acompañada por la concejala del distrito, Nadia Álvarez, y mandos de la Policía Municipal, ha destacado que este tipo de tecnología "permite ser mucho más ágiles en las búsquedas" y facilita la labor policial y judicial cuando se requiere análisis de imágenes. En este sentido, ha recordado que cerca del 30% de las cámaras municipales ya incorporan IA, un porcentaje que se prevé que seguirá creciendo.

"Creo que cumplen el objetivo que siempre tienen las cámaras de videovigilancia, que es por un lado la disuasión de cualquier derecho delictivo y por otro lado el esclarecimiento de los mismos si se llegar a producir", ha subrayado Sanz.

La vicealcaldesa ha detallado que estas cámaras, "muy demandadas" por vecinos y por la propia Policía Nacional, se instalan únicamente en "puntos policialmente útiles y técnicamente viables", descartando una implantación masiva en la ciudad. En el caso de El Calero, su ubicación responde a episodios de enfrentamientos entre bandas. "Esto, junto con el refuerzo policial que venimos haciendo, va a servir para que los vecinos puedan vivir tranquilos", ha señalado.

Con la puesta en funcionamiento de las cámaras de El Calero, la Policía Municipal opera ya 390 dispositivos de videovigilancia en Madrid. Próximamente se activará también el sistema del parque de Pradolongo, en Usera, con 14 nuevas cámaras, lo que elevará la cifra a un total de 404.

Al detalle los sistemas de videovigilancia también han llegado a la plaza del Dos de Mayo (Centro, 16), Plaza Elíptica (Carabanchel/Usera, 15), Puerta del Sol (4 nuevas cámaras) y la calle Cullera (Latina, 18). El Ayuntamiento prevé nuevos proyectos en las plazas de Oporto (Carabanchel) y Jacinto Benavente (Centro), además de mejoras en Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán).

TECNOLOGÍA DE IA SIN RECONOCIMIENTO FACIAL

El subdirector de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Policía Municipal, Joaquín Rodríguez, ha detallado a los medios que el sistema de El Calero replica el implantado en otras áreas de la ciudad: cámaras con chip de inteligencia artificial conectadas al centro de recepción de señales de vídeo, donde cada dispositivo dispone de un grabador independiente para grabación continua de 24 horas.

Las búsquedas se realizan sin reconocimiento facial, ha recalcado, utilizando para ello parámetros como la estatura, la ropa o los colores, respetando así la normativa de protección de datos. El sistema permite localizar patrones en grabaciones existentes y reconstruir secuencias de movimiento para apoyar investigaciones policiales.

Rodríguez ha precisado que las cámaras de El Calero son equivalentes a las instaladas en la calle Cullera, salvo que allí se incluyeron dos dispositivos específicos para lectura de matrículas. En el parque de Ciudad Lineal se han colocado cinco puntos de vigilancia, dos de ellos trifocales, con resoluciones de entre 8 y 16 megapíxeles.

La instalación de los sistemas de El Calero, Cullera y Pradolongo (37 cámaras en total) ha supuesto una inversión conjunta de 1,3 millones de euros, de los que 185.300 corresponden al parque de Ciudad Lineal. Todas las cámaras cuentan con carteles informativos y sus imágenes se almacenan en el Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI), custodiadas exclusivamente por agentes durante un mes, salvo requerimientos judiciales.