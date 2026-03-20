El Ayuntamiento lanza el sello de calidad Hecho en Madrid para prestigiar y visibilizar los productos de la capital

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este viernes el sello de calidad Hecho en Madrid que tiene como objetivo prestigiar y visibilizar los productos de la capital.

Lo han hecho, según recoge el Consistorio en un comunicado, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante su visita al estand Hecho en Madrid, un espacio que, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM)en Ifema Madrid.

El objetivo principal de este distintivo es identificar y promover a aquellas personas físicas y jurídicas cuya actividad --en el diseño, la producción o la restauración-- "refleje los valores de calidad, artesanía y vanguardia que definen a la Villa".

Durante la visita al estand, Sanz ha señalado que "con el lanzamiento del sello Hecho en Madrid, el Ayuntamiento reafirma su papel como catalizador del talento local y protector del patrimonio artesano", pues "esta iniciativa no solobusca proteger los oficios tradicionales, sino asegurar su continuidad mediante la innovación y la apertura a nuevos mercados" ha asegurado la vicealcaldesa.

La creación de este distintivo responde al cumplimiento del Programa de Gobierno, donde se contemplaba la creación de una plataforma y un distintivo de calidad artesano para reforzar la internacionalización de los productos locales, "atrayendo a visitantes que busquen la autenticidad de una ciudad que combina sus raíces gremiales medievales con el diseño más contemporáneo".

Asimismo, el programa se alinea con la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, que apuesta por posicionar a Madrid como un destino preferente de compras y gastronomía de alto valor añadido.

El sello distinguirá a aquellos profesionales y empresas que operen en sectores clave como la cerámica, joyería, moda, calzado, artes plásticas y gastronomía. Para obtener este reconocimiento, la producción debe realizarse obligatoriamente en Madrid, emplear materiales de especial calidad y seguir procesos artesanales o creativos responsables que proyecten la identidad de la ciudad.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Como carta de presentación, el Ayuntamiento ha organizado una muestra piloto en Ifema Madrid que funcionará como escaparate de la excelencia madrileña. En este espacio se han dado cita firmas de moda consolidadas como Redondo Brand, Coosy o Mimoki, que representan la nueva generación de diseño con proyección internacional. La tradición más pura estará presente a través de instituciones del "saber hacer" como Lorenzo Caprile y Navascués, referentes de la alta costura, y la emblemática casa Capas Seseña.

La propuesta incluye la transversalidad de la creatividad madrileña, integrando el universo de la joyería y el accesorio con nombres como Andrés Gallardo y Antón Heunis; el sector de la cerámica y el papel con Azarraluqui, Abe The Ape, Molecot, Arte Papel y Pils Ferrer y oficios históricos como los de Calzados Franjul o Guantes Luque.

La gastronomía, pilar fundamental del patrimonio cultural, estará representada por Pastelería Mallorca y La Pajarita Bombonería 1852, subrayando que el sello Hecho en Madrid ampara tanto la innovación estética como la memoria gustativa de la capital.

REGISTRO DE LA MARCA

El proceso de implementación de la marca ya ha iniciado sus trámites de registro oficial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), contando con un manual de identidad corporativa.

Las empresas que logren la concesión del sello accederán a un paquete de beneficios diseñado para mejorar su competitividad como la incorporación del sello en productos y soportes de comunicación como garantía de origen y calidad.

También la inclusión automática en el Directorio Oficial Hecho en Madrid y participación preferente en campañas municipales, ferias y eventos internacionales.

Además, lograrán acceso prioritario a programas de formación, subvenciones municipales y redes de networking profesional. Esta medida busca profesionalizar el sector y ofrecer una ventaja competitiva frente a la producción masiva, poniendo en valor el impacto económico de las industrias creativas que, sumadas al turismo de compras y la hostelería, representan uno de los motores de crecimiento más dinámicos de la región.