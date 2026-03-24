El Ayuntamiento licitará "con carácter inmediato" el centro de transportes de La Elipa

Un autobús de la línea 001 - Marta Fernández - Europa Press
MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado que licitará "con carácter inmediato" el centro de transportes de La Elipa, tras quedar desierto, calificado en el Pleno por el portavoz socialista del ramo, Ignacio Benito, como "un pelotazo fallido".
"La previsión es licitar el proyecto de ejecución de obra del centro de operaciones de La Elipa con carácter inmediato para convertirlo en un centro de referencia de la movilidad eléctrica", ha contestado Carabante.
Benito, por su parte, ha arremetido contra "la chapuza de Carabante en La Elipa, que está amenazando con retrasar también la operación Madrid-Nuevo Norte". No ha ocultado el temor de que "el PP venda otra parte más de la EMT al mejor postor para este nuevo negocio".
"Estamos hablando de un proyecto que no sólo se ha disparado en el tiempo sino que empezó costando 90 millones con Manuela Carmena y que con usted ya va por 440 millones, lo ha multiplicado por cinco", ha lanzado a Carabante, para remarcar que el concurso de conservación y explotación de la cochera por 20 años ha quedado desierto porque "a ninguna empresa privada le ha valido este regalo".
Carabante ha explicado que no se mantuvo el proyecto fallido de Carmena, un proyecto de 90 millones, porque no han descubierto la manera de cargar los vehículos eléctricos con gas. Esto le ha servido para subrayar que la EMT ha crecido en 16 millones de viajeros, Metro ha crecido en 12 millones de viajeros mientras que Cercanías ha perdido 6 millones de viajeros.