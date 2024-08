Ayuntamiento de Madrid inicia una campaña para comprar viviendas de particulares y ampliar su oferta pública de alquiler

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) ha iniciado este martes la campaña '¿Vendes tu vivienda? El Ayuntamiento de Madrid te la compra' con el objetivo de comprar viviendas de particulares en el mercado secundario y ampliar, de esta forma, la oferta de vivienda pública de alquiler asequible en la capital.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, junto al consejero delegado de la empresa municipal, Diego Lozano, y acompañados por la concejala de Arganzuela, Dolores Navarro, ha presentado la iniciativa y ha destacado que constituye una muestra más del "gran esfuerzo" que está realizando el Consistorio de la capital en materia de políticas de vivienda "para dar soluciones reales a la necesidad de vivienda asequible que actualmente existe".

Este plan tiene como finalidad la adquisición de viviendas de particulares, ubicadas en cualquier distrito de la capital, en el mercado secundario que permitan ampliar el parque público municipal de viviendas.

Para ello, la empresa municipal ofrece precios de mercado para conseguir que los particulares que quieren vender su inmueble se interesen por las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Madrid. "Queremos ser un referente para los propietarios que quieran vender su vivienda en Madrid con plena tranquilidad y confianza", ha señalado el delegado.

Los inmuebles a la venta, asimismo, deben cumplir algunos requisitos, como encontrarse en la capital, estar vacíos y en buen estado de conservación. Además, deben contar con un mínimo de un dormitorio, estar ubicados sobre rasante y, si la vivienda no dispone de ascensor, hasta una cuarta altura (tercer piso).

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS A CUMPLIR

Estos pisos también deberán ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, estar al día con las cuotas de la comunidad y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas.

"Son viviendas con unas características muy importantes. En primer lugar, tienen que tener pasada la ITE. En segundo lugar, tienen que tener desde luego un confort y una calidad extraordinaria para poder ser adquirida por el Ayuntamiento", ha indicado a los medios Álvaro González.

Diego Lozano ha añadido que estas viviendas han de tener al menos una habitación, un salón con cocina, pero sí tienen que tener unos metros cuadrados. "No se alquilan, no se compran habitaciones ni se compran viviendas, por ejemplo, con sótano o que no tengan ventanas. Son lo que se considera una vivienda que el Plan General considera que es una vivienda habitable", ha apuntado.

Según ha explicado, el procedimiento normal es que el propietario les dice que está interesado en vender su vivienda. Entonces, la EMVS manda a sus técnicos a la vivienda, valoran si la vivienda entra dentro de las características en las que se puede adquirir y a partir de ahí hacen una valoración. Entonces, ven el precio no solo de valoración sino también de la posible reforma que pudiera tener la vivienda y a partir de ahí empiezan la tramitación administrativa de la compra, luego tiene que ir al notario, eso tarda un par de meses en que todo ese proceso se culmine.

Sobre los precios, Lozano ha explicado que el objetivo municipal es comprarla a un precio justo. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no negocia con el propietario, sino que ele ofrece un precio, y el dueño tiene que aceptar o no.

"Nosotros tenemos una serie de testigos en el que están los precios que fija el Ayuntamiento, los precios que fija la Comunidad de Madrid en las distintas zonas, tenemos una valoración de una empresa tasadora y luego tenemos el precio que fija el Colegio de Notarios de las ventas que ya ha hecho. Con todo eso nosotros hacemos una media y entendemos que ese es un precio acorde en esa zona. Por encima de ese precio nosotros no compraríamos porque entendemos que el que quiera especular este no es su programa, pero el que quiera venderlo a un precio de mercado de manera rápida, segura y con la seguridad de que esa vivienda lo va a pasar al patrimonio público y va a ofrecerse a personas que lo necesitan, pues entendemos que este es su programa", ha explicado.

SOLO 6 MILLONES DE EUROS

Para financiar este plan, el Área de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de la capital ha transferido recientemente seis millones de euros a EMVS Madrid. Aunque es una cifra baja, González ha señalado que la empresa municipal ya ha incorporado a su patrimonio 13 pisos comprados en el mercado secundario, por lo que en total suman 246 los adquiridos desde 2019.

"Tengamos en cuenta que durante los cuatro años del Gobierno de la señora Carmena se adquirieron 47; en este caso ya llevamos 233, por lo cual el esfuerzo que hemos hecho por adquirir viviendas en el mercado secundario por parte de este Equipo de gobierno es ímprobo. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo, que no solamente construir vivienda, sino adquirir vivienda para reequilibrar, como bien digo, el Parque Vivienda Pública de la Empresa Municipal de la Vivienda", ha indicado el concejal.

Ahora, con esta campaña, EMVS Madrid podrá seguir ampliando su patrimonio de viviendas públicas, actualmente cifrado en más de 8.500, en todos los distritos de Madrid. En esta línea, el concejal ha señalado que, de esta forma, "el vendedor también está contribuyendo al fomento de la vivienda pública en la capital".

Toda la información relativa a la campaña '¿Vendes tu vivienda? El Ayuntamiento de Madrid te la compra' puede encontrarse en https://www.emvs.es/compramos-viviendas.

OTRAS ACTUACIONES EN EL MERCADO SECUNDARIO

Este es solo uno de los múltiples servicios que ofrece EMVS Madrid. Ya que, además de construir viviendas nuevas de alquiler asequible, la empresa municipal actúa sobre el mercado secundario mediante el arrendamiento de viviendas de particulares o la compra de pisos privados que aumentan su patrimonio.

Entre sus planes de colaboración entre propietarios e inquilinos se encuentra el programa 'ReViVa', que tiene como recuperar la vivienda vacía que existe en la capital y ponerla en circulación como alquiler asequible. De esta forma, el propietario cede en usufructo su vivienda vacía a EMVS Madrid durante mínimo 5 años hasta un máximo de 10 años, sin perder la titularidad de la misma, percibiendo por ello una renta mensual garantizada.

La empresa municipal realiza una gestión integral, permitiendo que el propietario se despreocupe completamente de todas las gestiones y gastos desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

Además, si el piso necesita obras, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid adelanta el coste de las obras, hasta 45.000 euros al 0 % de interés, y se hace cargo del IVA de las mismas./