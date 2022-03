Ayuntamiento de Madrid solicita formalmente formar parte de comisión interministerial ante amenaza de desabastecimiento

Exige al Gobierno medidas urgentes y garantizar la integridad física de los transportistas que quieren trabajar

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado hoy formalmente formar parte de la comisión interministerial ante la amenaza de desabastecimiento de la ciudad, ha anunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras reunirse con CEIM, Cocam, Asedas, Aces, Adepesca, Carnimad y La Única para evaluar el impacto de la huelga de transportistas.

Villacís ha demandado acción al Gobierno central y que "asuma el control". Primero tiene que "garantizar la integridad física y material de quien quiere trabajar, debe garantizar el derecho a trabajar".

"La subida de costes no sólo afecta a los transportistas sino a todos. El sector está en una situación muy comprometida donde muchos están yendo a pérdidas por la acumulación de determinadas subidas, además del salario mínimo interprofesional por su repercusión en los costes de cotización, unido a los costes de la energía, que empiezan a ser inasumibles, sobre todo para los pequeños supermercados. Estamos en una situación muy delicada", ha analizado desde el Palacio de Cibeles.

Lo que el Ayuntamiento pide al Gobierno es "que no deje pasar hasta el día 29, que asuma el control y deje de anunciar medidas para aplicarlas". Villacís ha reclamado medidas urgentes relacionadas con "bajar impuestos, un alivio del coste de la factura de la energía a empresas y hogares porque el umbral de tolerancia se ha agotado".

"NO VALEN ONCE DÍAS"

"No valen once días puede que no sea mucho para el señor Sánchez pero es muchísimo para los hogares españoles y para las empresas que quieren sobrevivir. Las medidas se tienen que adoptar ya", ha instado.

Además la capital ha solicitado formalmente formar parte de la comisión interministerial creada por el Gobierno, que incluye a las administraciones públicas, a industria y comercio. "Las ciudades que no podemos autoabastecernos queremos formar parte de ella porque somos los principales interesados en que esta situación se arregle. Tenemos que estar informados, al tanto de las medidas, tener un cauce para trasladar las demandas", ha argumentado afirmando que entendería que otras ciudades lo soliciten también.

Desde CEIM han puntualizado que no se está produciendo una huelga de transportistas sino "un paro violento de una platadorma que no es representativa del sector transportes". Los empresarios han "condenado los actos de violencia de esta plataforma no representativa del sector que está ocasionando interrupciones puntuales en la cadena logística de transporte en algunas provincias, que no es el caso de Madrid".

CEIM ha asegurado que en Madrid "no existe desabastecimiento más que puntualmente de algunos productos, como especies de pescado, pero hay otros sustitutivos en mercados y restaurantes".

El Ayuntamiento ha constituido con CEIM y otras organizaciones y asociaciones un comité extraordinario en el marco del consejo local de comercio y hostelería de Madrid para seguir la evolución del abastecimiento de Madrid.

"LA INFLACIÓN NO LA HA GENERADO SÓLO PUTIN"

La vicealcaldesa ha subrayado que, en todo caso, "la inflación no la ha generado sólo Putin". "Vivimos en un mundo global, todo impacta en el precio de las cosas, y más una guerra, pero la inflación ya estaba presente antes de que Putin invadiese Ucrania y vamos a seguir teniendo inflación mientras que no se tomen medidas y sólo se anuncien", ha remarcado.

Para Villacís, el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos está "pensado para épocas de bonanza, para presentar leyes bonitas y buenistas pero no está preparado para una crisis" porque "ante cualquier reto el Gobierno se rompe, se parte y muestra que tiene discursos distintos".