El Ayuntamiento mantiene "contacto permanente" con Maricarmen, quien aún no está en condiciones de abandonar el hospital

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento mantiene "contacto permanente" a través de los Servicios Sociales del distrito de Retiro con la octogenaria Maricarmen Abascal, quien aún no está en condiciones de abandonar el hospital, ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según le trasladan al Consistorio los allegados a la octogenaria, "no parece que en un plazo breve" vaya a recibir el alta hospitalaria en el Gregorio Marañón.

Representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron este lunes un acuerdo, con mediación del Ayuntamiento, para que la octogenaria pueda regresar "con carácter inmediato" a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada hace una semana.

El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. El contrato se suscribirá con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al amparo del Servicio de Intermediación del Alquiler de la empresa municipal.