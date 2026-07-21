Ayuntamiento modificará el planeamiento antes de fin de año para devolver "ilusión" a cooperativistas de Cuatro Caminos

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid modificará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de finalizar el año para devolver la "ilusión" a los cooperativistas de las Cocheras de Cuatro Caminos, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el Pleno de Cibeles.

El Tribunal Supremo anulaba en forma de forma definitiva la modificación puntual del PGOU firmado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida en febrero de 2025 y que suponía la transformación de las antiguas cocheras en viviendas, además de zonas verdes.

El portavoz de Vox, Ignacio Ansaldo, ha llevado al Pleno de Cibeles la situación de "las pobres 400 familias que se han quedado sin viviendas porque no las han construido".

Carabante ha aprovechado su turno para "hacer un llamamento a la izquierda, un llamamiento al sentido común y sobre todo a que no persigan a esas 443 familias que no tienen la culpa de haber depositado sus sueños, esperanzas e ilusiones por tener una vivienda en una transformación urbana esencial para la ciudad de Madrid".

El delegado ha anunciado que esa modificación del PGOU que están preparando como iniciativa pública de parte del Ayuntamiento de Madrid está previsto aprobarla "antes de que finalice el año para poder volver a dar ilusión a esas 443 familias que depositaron sus sueños sin contar con una izquierda que iba a perseguirles e iba a boicotear sus sueños".