El Ayuntamiento se niega a cubrir el Templo de Debod porque "supone una alteración del paisaje urbano muy notable"

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que cubrir el Templo de Debod supone "una alteración del paisaje urbano muy notable", además de que "no es un trabajo sencillo" porque una parte de la piedra "no es egipcia sino una piedra de Salamanca que se trajo cuando se hizo el levantamiento del templo y está en aceptable estado de conservación".

Así lo ha trasladado Rivera de la Cruz en declaraciones a los periodistas durante su visita a la portada barroca del Museo de Historia de Madrid este jueves tras los trabajos de restauración, dónde ha añadido que la piedra del Templo de Debod "se somete a exámenes periódicos para actuar en caso de necesidad, pero por parte del Consistorio la posibilidad de cubrir el templo ni siquiera se contempla".

En este sentido, la edil ha señalado que en 2022, un estudio reveló que la obra "estaba en unas condiciones razonables y su cubrición ni si quiera se contemplaba".

Entre las actuaciones llevadas a cabo por el Consistorio se encuentran los estudios específicos sobre la conservación del templo realizado de 2019 a 2022 que revelaron "su correcto estado, la no existencia de riesgo de destrucción de sus valores culturales, concluyendo que no existía necesidad de cubrirlo", ha manifestado el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en un comunicado este jueves.

"El Templo de Debod está en un lugar privilegiado, en un lugar emblemático y esperemos que así sea, que así siga y evidentemente trabajaremos todo lo posible para conservarlo en el mejor estado", ha añadido la delegada.

Asimismo, Rivera de la Cruz, ha insistido en que trasladarlo a un museo "no se ha contemplado nunca" porque en Madrid "no hay ahora mismo ningún museo que tenga la capacidad para acoger un templo de esas dimensiones".

"¿METEMOS EN UNA URNA LA PUERTA DE ALCALÁ?"

"¿Metemos en una urna la Catedral de Santiago?, ¿metemos en una urna el Palacio Real?, ¿metemos en una urna la Puerta de Alcalá?", ha cuestionado la delegada en referencia a la polémica de proteger el Templo de Debod con una urna.

Por otro lado, la delegada de Cultura ha admitido que lo que sí se va a hacer próximamente es "recuperar la lámina de agua que rodea el templo" con el fin de que este "más pronto que tarde" a disposición de los madrileños y de los visitantes.

El Ayuntamiento de Madrid y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod, según informaba días atrás el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Esta lámina está aquejada de las sucesivas filtraciones que se han producido, motivo por el que se determinó vaciarla. Ahora hay sobre la mesa un proyecto para recuperar la lámina de agua a cofinanciar a través de colaboración público-privada.

En el Foro de Empresas participan multitud de empresas de distintos sectores. De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid eligen proyectos, en este caso la rehabilitación de esa lámina de agua, y son financiados parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid y patrocinados por ese foro, ha detallado el Consistorio.

Al hilo, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para "colaborar" en la mejora de la conservación del Templo de Debod después de conocerse que Consistorio y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod.