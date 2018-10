El Ayuntamiento no quiere "dilatar plazos" en Operación Campamento y apuesta por definir este trimestre el nuevo plan

Publicado 28/09/2018 12:54:27 CET

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha afirmado este viernes que el Consistorio madrileño no quiere que "los plazos se dilaten" en lo que concierne a la Operación Campamento, por lo que apuestan por no modificar el Plan General de Ordenación Urbana para llevarlo a cabo, pues supondría "mayores plazos", y definir convenio y bases del plan antes de finalizar el año.

"Los plazos queremos que no se dilaten; yo ya me he reunido con la secretaria de Vivienda del Ministerio de Fomento, la alcaldesa (Manuela Carmena) se reúne el día 10 con la ministra de Defensa, y la idea es trabajar de aquí a fin de año en la definición del convenio y en las bases que han de regir el plan", ha explicado a los medios de comunicación antes del comienzo de la presentación de la Semana de la Arquitectura 2018.

Fue la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, la que anunció en el Pleno del estado de la Ciudad el pasado martes como el "gran proyecto de futuro" el del suroeste de la ciudad, donde se levantarán 11.120 viviendas.

De las 11.000 viviendas previstas, en torno al 10 por ciento irán destinadas al alquiler social. Las demás viviendas que sean municipales irán a otros programas sociales como vivienda joven, primera vivienda, vivienda de acompañamiento y programas residenciales de innovación energética.

Tal y como ha expuesto Calvo, en el proyecto se puede hacer "casi" lo que se quiera ya que "se parte de cero". "Hemos planteado al Ministerio de Defensa y al de Fomento que nos sentemos ya a plantear un convenio entre administraciones, que son Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y Defensa, y a diseñar un plan", ha reseñado.

Calvo apuesta por que haya "un componente muy importante de vivienda pública para atender necesidades sociales, con programas diversos de acompañamiento, también para atender emergencia social". Dicho plan ha de contemplar la protección territorial y medioambiental del lugar. "Hay una serie de valores que el plan tiene que recoger y valorar", ha precisado.

Sobre los terrenos en los que se erigirá esta Operación Campamento, José Manuel Calvo ha indicado que el terreno mayoritario pertenece a Defensa, mientras que SEPES (entidad estatal de suelo del Ministerio de Fomento) tiene "una parte de los suelos". "El Ayuntamiento tiene la capacidad y competencia de poder ordenar el territorio, no tiene suelo", ha incidido.