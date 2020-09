Ayuntamiento está pendiente de la situación judicial de Madrid Central que quiere "mejorar consultando a los ciudadanos"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que están pendiente de la situación judicial sobre Madrid Central, que fue anulado por un juez a finales de julio en un auto que no va recurrir el Consistorio, para "mejorar este proyecto consultando a los ciudadanos".

"Nosotros estamos trabajando en estos momentos en una nueva ordenanza de movilidad sostenible, donde implementar Madrid Central desde la perspectiva de una sentencia que deja sin efecto esta figura, una sentencia que todavía es firme. Tenemos que prever la situación judicial", ha dicho esta mañana, preguntado por los periodistas, tras participar en un acto homenaje a los diez bomberos fallecidos hace 33 años en el edificio de los Almacenes Arias.

El primer edil matritense ha recordado que algunas asociaciones personadas en la causa han anunciado recurso contra este último fallo judicial, "que permite alargar el plazo y darnos un mayor plazo a todos para que cumplimentemos lo que la sentencia dice que no se hizo, que es consultar a los ciudadanos, que es absolutamente imperativo para nosotros para fijar una nueva situación".

"Nuestra filosofía es mejorar Madrid Central en todo aquello que no se ha adecuado correctamente o no ha conseguido para las finalidades previstas y ese va a ser nuestro patrón que nos va a guiar en Madrid Central. Nosotros nos basamos en cuatro informes técnicos del Área de Medio Ambiente, así como los servicios jurídicos del Ayuntamiento", ha esgrimido.

El regidor capitalino ha indicado que los recursos judiciales "no son decisiones políticas, sino que hay que dejar a los servicios técnicos trabajar. Nosotros dejamos claro desde el primer momento que no queríamos que hubiera una interposición de intereses porque recurrimos la sentencia como grupo municipal y ahora somos gobierno. Y nos parecía mejor no tomar una decisión política, sino técnica avalado por cuatro informes técnicos", ha insistido.