El Ayuntamiento pide al delegado "darle una vuelta" al plan de bandas ante la posibilidad de "réplicas" al último suceso

La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha hecho un llamamiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para "darle una vuelta" al plan de seguridad específico contra bandas juveniles en un contexto marcado por varios sucesos en las últimas semanas, uno de ellos el asesinato de un menor de edad en plena calle por el que ahora desde el Ayuntamiento temen que pueda haber "réplicas".

Sanz ha reprochado al delegado que en sus últimas intervenciones no haya dado "ninguna solución concreta" a lo que considera como "uno de los mayores problemas" de la ciudad de Madrid, como son las bandas juveniles, que en los últimos días "han golpeado fuerte". "Por la experiencia que tenemos, sabemos que cuando hay un suceso tan trágico, hay distintas réplicas", ha alertado Sanz en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Así, la vicealcaldesa ha exigido a Martín que "se ocupe definitivamente de sus competencias", como es la seguridad de los madrileños, y le de "una vuelta" al plan de bandas. Para Sanz, las competencias del delegado son "una de las más importantes" y considera que Martín "no está haciendo nada par atajar esta situación".

"No es de recibo estas cifras que estamos teniendo", ha remachado la vicealcaldesa, aludiendo no solo al fallecimiento del menor de 17 años la semana pasada, sino a otros sucesos con heridas por arma blanca en las últimas semanas. "Es responsabilidad directa del delegado del gobierno y desde aquí yo le exijo que tome medidas", ha zanjado.

El viernes de la semana pasada se produjo un ataque con arma blanca a un menor de 17 años, español de origen hondureño, en plena calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Las investigaciones de la Policía Nacional giran en torno a una posible motivación vinculada a bandas juveniles.