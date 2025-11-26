El Ayuntamiento precintará este jueves Teatro Barceló tras el levantamiento de las medidas cautelares

Archivo - Transeúntes pasan al lado de la puerta del Teatro Barceló donde esta pasada noche se celebró una fiesta sin mascarillas que está siendo investigada por la Policía Municipal de Madrid, en Madrid, (España), a 22 de enero de 2021. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid precintará este jueves el Teatro Barceló después de que la Justicia decretase el pasado jueves su suspensión temporal.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el precinto se ejecuta tras el levantamiento de las medidas cautelares y por "petición expresa de dicho juzgado" para que ejecuten el precinto.

Tal y como explicó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, la Agencia de Actividades (ADA) emitió una orden de cese y precinto durante un año en el Teatro Barceló "como consecuencia de dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido".

Sin embargo, los promotores acudieron a los tribunales para solicitar medidas cautelares, una petición que fue estimada. "Por lo tanto, de momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor", señaló entonces el delegado.

Ahora, ante el precinto, la Plataforma por el ocio advierte de "amenazas veladas" por parte del Área de Borja Carabante para recurrir dichas medidas y de "presiones" para llevar a cabo finalmente el precinto. A su juicio, Carabante "responsabiliza" a la Justicia de "cualquier problema de seguridad que pudiera producirse en el local", pese a que "en 30 años no ha habido un solo incidente asociado a la falta de medidas de seguridad en los locales de ocio de Madrid".

"La delegación de Urbanismo le dice al juez que aténgase a las consecuencias y asuma su responsabilidad si se produce cualquier problema de seguridad en un local de ocio nos parece desproporcionado nos parece atentar contra la imagen turística de la ciudad de Madrid y la reputación del sector", ha trasladado a Europa Press el portavoz de la organización, Vicente Pizcueta.

Señalan desde la entidad que el delegado "compromete" la "calidad, profesionalidad y seguridad" del sector con sus "actuaciones negligentes y reiteradas" que terminan en "descrédito político e institucional".

Por último, han reiterado en mantener la suspensión del precinto en el Teatro Barceló y han vuelto a pedir una negociación con el Ayuntamiento para redactar una nueva instrucción de aforos que aborde "la capacidad de evacuación de los locales y que permita desbloquear la tramitación de los nuevos aforos" de los establecimientos en ZPAE de Centro.