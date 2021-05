Ayuntamiento presenta esta semana el incidente de ejecución Madrid Central para clarificar "el limbo" hasta la ordenanza

Las infracciones abonadas no tendrán recurso pero aquellas que estén en tramitación podrán ser recurridas

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid presentará esta semana el incidente de ejecución de sentencia sobre Madrid Central para clarificar "el limbo" que se producirá desde su nulidad hasta la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y recomienda a los madrileños que continúen como si la normativa estuviera vigente porque se seguirá sancionando.

Así lo ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en declaraciones a la prensa durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de Fuente de la Mora tras la decisión del Tribunal Supremo de anular Madrid Central.

Según ha explicado, los servicios jurídicos del consistorio plantearán las dudas que se generan desde que se haga efectiva la anulación de Madrid Central hasta que entre en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, prevista para finales del mes de julio.

"Puede haber una especie de vacío, una especie de limbo en relación a las zonas de bajas emisiones que vamos a consultar con el tribunal para ver cómo lo podemos gestionar de la mejor manera que no genere confusión, que no genere más incertidumbre y, sobre todo, que seamos capaces también de preservar no sólo los derechos de los ciudadanos a ser multados en una ordenanza legal, sino sobre todo, cómo podemos preservar también el medio ambiente y, por tanto, la salud de los ciudadanos", ha explicado.

De momento ha recomendado a los madrileños que continúen como si Madrid Central estuviera vigente porque "podrán ser sancionandos" y ha recordado que las infracciones en firme que hayan sido abonadas no tendrán recurso pero aquellas que estén en tramitación podrán ser recurridas ante los tribunales.

Así, ha indicado el consistorio está registrado los usos indebidos, los accesos indebidos a Madrid Central a la espera de que Tribunal Superior Justicia de Madrid diga qué se hace con esos accesos indebidos.

"Las sanciones que sean firmes, es decir, que así hayan sido abonadas por parte de los ciudadanos, pues son firmes con independencia de la anulación de Madrid Central. El resto, aquellas que se encuentren en proceso de recurso, pues podrá el ciudadano elegir entre pagar o recurrir a los a los tribunales", ha explicado.

En cualquier caso, ha indicado que la Ordenanza de Movilidad Sostenible estará aprobada "lo antes posible", en un tiempo "exprés" para que los madrileños puedan saber "cuándo y en qué condiciones pueden acceder a Madrid Central".