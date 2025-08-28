El Ayuntamiento reconoce que septiembre llega "con obras y cortes" y pide informarse en la página web local

Dos obreros trabajan durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

Intensificará la información la próxima semana con una campaña de comunicación

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha advertido de que septiembre llega "con obras, con cortes y con un montón de cosas" y ha instado a los madrileños a informarse a través de la web municipal de las afecciones a la movilidad que se van a producir en la capital.

En declaraciones a los medios desde el distrito de Ciudad Lineal, Sanz ha asegurado este jueves que el Consistorio ha puesto en marcha una campaña de comunicación que se intensificará la próxima semana "para tratar de anunciar esos cambios que se vayan a producir, esas afecciones a la movilidad que se vayan a ir dando".

La responsable municipal ha citado los trabajos en Ventas, ya iniciados, y las obras del Parque Castellana, "la más nueva", donde habrá "especial incidencia" por su impacto en la circulación.

La alcaldesa en funciones ha recordado que se están reforzando las líneas de Metro y se han modificado recorridos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), pero ha insistido en la necesidad de que los madrileños planifiquen sus viajes "sobre todo estos primeros días, donde puede haber un mayor desconocimiento".

"Como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, son obras necesarias, obras de mejora, de transformación de la ciudad, pero que lógicamente van a provocar molestias en los próximos meses", ha valorado.

Al hilo, Sanz ha recordado que las obras en el túnel de Plaza Mayor, que reabre este viernes, se han ejecutado "por un problema estructural" y que era necesario actuar de manera urgente. "Por suerte hemos podido acortar esos plazos y que la incidencia haya podido ser de menos días", ha añadido.

La vicealcaldesa ha subrayado que, al margen de los trabajos de urgencia, el Consistorio sigue avanzando en el Plan Director de Plaza Mayor en una apuesta por descentralizar el turismo para que todos los barrios sean visitables, aunque el centro y el espacio mencionado "tienen un atractivo especial" y por lo tanto hay "que cuidarla especialmente".