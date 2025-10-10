Ayuntamiento reformará la 2 de Mayo pero está a espera de resolución del concurso, con 1º y 3º proyecto descalificados

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Consistorio "está a la espera de que ese jurado independiente dé una solución"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reafirmado que la intención del Ayuntamiento pasa por reformar la céntrica Plaza del 2 de Mayo pero están a la espera de resolución del concurso convocado junto con el Colegio de Arquitectos (COAM), en el que un jurado independiente descalificó al primer proyecto seleccionado y al tercero por incumplir las bases.

"Queremos transformar entornos tan emblemáticos como la Plaza del 2 de Mayo y lo queremos hacer junto con los que saben, con los especialistas, y por eso se convocó un concurso junto con el COAM para que se presentaran ideas, iniciativas y proyectos para transformarla", ha recordado Carabante desde Vallecas.

El delegado ha remarcado la independencia del jurado, que "ha determinado descalificar al primero y al tercer proyecto que se había seleccionado", motivo por el que el Consistorio "está a la espera de que ese jurado independiente dé una solución".

"La vocación del Ayuntamiento de Madrid es continuar con esos proyectos de transformación de las plazas más emblemáticas también en el centro de Madrid, pero por supuesto no hay ninguna decisión tomada, puesto que estamos a la espera de que ese jurado, en el que participa el Colegio de Arquitectos, determine la idea ganadora, el proyecto ganador y se pueda llevar a cabo", ha resumido.

El recurso presentado no ha sido ante el Ayuntamiento sino ante el jurado y, por tanto, tendrá que ser él "quien resuelva en su caso y estime o desestime esas alegaciones". "Cuando haya tomado la decisión el Ayuntamiento de Madrid la tendrá cuenta y actuará en consecuencia porque la vocación es continuar haciendo obras de transformación", también en el urbanismo más consolidado.