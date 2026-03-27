El Ayuntamiento se reunirá con Delegación el martes para abordar la visita del Papa, con la que no quieren "polémica"

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado que el Ayuntamiento acudirá el martes a las 10.00 horas a la reunión convocada por Delegación de Gobierno para abordar los preparativos de la visita del Papa León XIV en junio, un encuentro con el que no quieren "ninguna polémica".

"No queremos ninguna polémica, queremos que el viaje sea un absoluto éxito y quien quiera polémica pues creo que la debería dejar para otra cosa", ha lanzado la también vicealcaldesa desde Valdebebas.

Sanz ha reiterado que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace tiempo en el diseño de los dispositivos de seguridad, en los desplazamientos del Papa y también la acogida de los peregrinos y de las personas que asistan a la misa "absolutamente multitudinaria, como también ese encuentro con jóvenes".

El Consistorio trabaja con el Arzobispado, que cuenta con una red importante de futura acogida a peregrinos, a los que se unirán "algunos espacios desde el ámbito municipal donde se pudiera ubicar a esas personas".

"Tenemos muchísimas ganas de que el Papa venga a Madrid, estamos absolutamente encantados de que uno de sus primeros grandes viajes vaya a ser a España y especialmente a nuestra ciudad. Lo vamos a preparar con todo el cariño para que todas las personas que vengan a nuestra ciudad disfruten de esta visita con las mejores garantías", ha destacado.