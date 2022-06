El Ayuntamiento revisará con carácter inmediato la ordenanza fiscal del Impuesto de Obras con el apoyo de PP, Cs y Vox

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid revisará con carácter inmediato la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con el apoyo en el Pleno de Cibeles de PP, Cs y Vox a raíz de una propuesta presentada por el grupo que lidera Javier Ortega Smith.

La izquierda ha votado en contra. La portavoz de Hacienda de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha advertido a los concejales que se vive actualmente en estanflación --el estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo-- y que el Consistorio "coopera con ese escenario".

Vox ha propuesto combatir la escalada de precios de la inflación con una revisión por parte del Ayuntamiento de Madrid del ICIO. Este gravamen, en los años anteriores a la crisis de la construcción, era "la segunda fuente de ingresos tributarios del Ayuntamiento de Madrid, pero el parón de la actividad inmobiliaria supuso un freno importante a este impuesto, mientras que la revisión catastral disparó los ingresos por IBI y Plusvalía".

Además Vox ha argumentado que el ICIO, junto con el resto de tributos que gravan la actividad inmobiliaria, "ha sido responsable en buena medida de la burbuja de precios que impiden el acceso a la propiedad de vivienda de la práctica totalidad de los jóvenes y colabora de forma importante en el incremento de los precios de los arrendamientos urbanos de vivienda en Madrid".

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado que comparten la preocupación por la salud de las empresas constructoras madrileñas dado su contribución a la economía. A la espera de la modificación del decreto, la edil ha compartido la revisión del tributo, no así la propuesta de Vox de que, en tanto no se modifique la ordenanza fiscal, se arbitren medidas para que el tipo de gravamen resultante no sea superior al 3 por ciento, frente al 4 actual.

Hidalgo ha argumentado que esta última propuesta no tiene encaje en el actual contexto de incertidumbre económica y social, que hace que las inversiones se ralenticen. "Cuando hagamos la ordenanza haremos el encaje del tipo pero primero modifiquemos ordenanza", ha argumentado.

El concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo ha rechazado la proposición al considerar que únicamente beneficiará a las grandes rentas mientras que la socialista Enma López ha afeado a la delegada que el decreto que esperan depende de la Comunidad, a raíz de una proposición del PSOE en la Asamblea. "La de Madrid es la única Comunidad que aún no lo tiene aprobado en España", ha advertido.

Con respecto a esto, la delegada de Hacienda ha replicado al PSOE que la guerra de Ucrania no explica la inflación ya que en febrero alcanzaba el 7 por ciento.

En Más Madrid Miguel Montejo ha destacado que "a nadie le gusta pagar impuestos" pero proposiciones como la elevada por Vox ahonda en el "contexto de desprestigio político y de empeoramiento de los servicios públicos".

"Cualquier bajada de impuestos gusta, es el populismo fiscal, pero la democracia se nos escapa de las manos", ha declarado Montejo, reclamando "menos chamanismo anarcofiscal".