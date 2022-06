Ayuntamiento revisará "a fondo" licencia de cocina junto a CEIP Unamuno por si licencia anterior impedía uso industrial

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid revisará "a fondo" la licencia de la cocina industrial en el número 8 de calle Alejandro Ferrant, en Arganzuela, junto al CEIP Miguel de Unamuno, por si una licencia anterior impedía el uso industrial en dicho emplazamiento.

"Mi compromiso con las familias es que vamos a revisar a fondo esa licencia para comprobar si nos hemos podido equivocar por una licencia anterior que no avalara ese uso industrial", ha expresado el regidor, José Luis Martínez-Almeida, ante los medios de comunicación a las puertas de Ifema Madrid.

Ayer se anunció que el Gobierno municipal iba a recurrir la sentencia que anula la licencia de esta cocina industrial. Ello después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid anulara la licencia concedida después del recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro. El Consistorio decidió recurrir siguiendo el consejo de los servicios jurídicos.

Martínez-Almeida ha señalado una "discrepancia" porque "el juez dice que tiene que haber informe medioambiental" mientras que desde el Gobierno municipal entiende "que no, según normativa de la Comunidad de Madrid, y sería sentar precedente que debe ser aclarado por el TSJ para dotar de seguridad a otras cuestiones".

"Se hace una afirmación en la sentencia que no compartimos, y que no podemos dar por sentada, y es que no hay informe jurídico que avale la actuación del área de Urbanismo", ha continuado.

Ha precisado que "con recurrir esta sentencia no se asume que no pueda haber habido un error". "Mi compromiso es que si se comprueba que como dice la sentencia, hubo un error en la concesión de la licencia porque no se contó con licencia anterior que no permitía el uso industrial, el Ayuntamiento inmediatamente revisará la licencia, peor esto hay que deslindarlo de lo que es recurrir una sentencia", ha explicado.