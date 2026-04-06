El Ayuntamiento seguirá instalando áreas infantiles de caucho, más allá de alguna imposibilidad "anecdótica"

Archivo - El parque Lenguas Oeste, en Villaverde Alto, contará con un nuevo parque infantil con juegos y columpios adaptados - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid seguirá instalando áreas infantiles con suelo de caucho, más allá de alguna imposibilidad "anecdótica" como ha ocurrido en un parque de Fuencarral-El Pardo, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el Parque del Capricho.

El caucho "es una buena medida que mejora las condiciones de seguridad, las condiciones de comodidad y las condiciones de accesibilidad para aquellos niños que también tienen movilidad reducida por ser más fácil el acceso. Como criterio general, la idea es ponerlo en aquellos sitios donde es posible", ha subrayado Carabante.

Lo ha hecho después de que el diario 'El País' haya informado de las pegas puestas por técnicos del área sobre este material en el parque José María Íñigo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en base a un informe del CSIC de 2023.

En ese caso, ha explicado Carabante, los vecinos habían pedido expresamente no emplear caucho mientras que los técnicos "han considerado que no es posible, que no es viable incorporarlo porque no tiene condiciones de drenaje adecuadas". "El caucho no drena como la arena, requiere unas condiciones de drenaje específicas para poder implantarlo", ha detallado.

El delegado ha recordado que Madrid cuenta con 3.800 zonas verdes, parques, jardines y se trabaja con la idea de, en la medida de lo posible, "extenderlo a lo largo de toda la ciudad". "En esta ocasión y de manera anecdótica no se puede instalar (en referencia al área infantil de Fuencarral-El Pardo), pero lo haremos como criterio general en todos los parques", ha señalado.