El Ayuntamiento subraya que las 12 plantas junto a Vallehermoso son un máximo y que la altura dependerá del proyecto

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado que la altura definitiva del futuro equipamiento previsto en una parcela de Chamberí, ubicada junto al Estadio de Vallehermoso, se determinará en función del proyecto que finalmente se apruebe, después de que el plan especial haya fijado las condiciones urbanísticas para desarrollar la edificabilidad.

Carabante ha señalado que el planeamiento establece una altura máxima de 12 plantas si se utilizase toda la edificabilidad disponible en la parcela, aunque ha recalcado que esta posibilidad no implica que el futuro edificio vaya a alcanzar esa altura.

"Si se utilizara toda la edificabilidad que existe en esa parcela, podría haber una torre de 12 plantas", ha explicado, para añadir que la altura finalmente elegida dependerá de las necesidades del equipamiento.

El delegado ha puesto además esta cifra en contexto con el entorno, donde, según ha indicado, la media de altura se sitúa entre siete y nueve plantas, mientras que en las tres manzanas situadas alrededor de la parcela existen edificios que alcanzan las 14 plantas. "Eso no significa que vayamos a construir un equipamiento de 12 plantas, significa que es la altura máxima", ha subrayado.

A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá trabajar con el Área de Obras y el distrito para determinar qué servicio se necesita y qué edificabilidad requiere. En función de ese proyecto definitivo se establecerá la altura concreta que tendrá el futuro equipamiento.