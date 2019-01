El Ayuntamiento sugerirá distancias a los locales de apuestas para su implantación, que el sector parece apoyar

Publicado 29/01/2019 14:33:01 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sugerirá distancias a los locales de apuestas para su implantación, algo que el sector parece ver con buenos ojos, como le han transmitido al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, tras reunirse con ellos. Sería la Comunidad, a través de sus competencias, la que podría establecer estas distancias como obligación y no como referencia.

La concejala socialista Mercedes González ha recordado en el Pleno de Cibeles que la ludopatía es un trastorno desde 1992 por la OMS y que este tipo de adicciones afectan sobre todo a jóvenes de entre 18 y 24 años. Tras matizar que no son casas de juegos sino locales de apuestas, la edil ha asegurado que su crecimiento en la ciudad es exponencial, "especialmente en los barrios más humildes".

Así, el crecimiento en Puente de Vallecas es del 63 por ciento, en Usera del 69 por ciento, en Latina, Carabanchel y Moratalaz un 60 por ciento, en San Blas un 54 por ciento y en Vicálvaro un 50, ha detallado.

Calvo ha detallado que ya está en marcha el estudio de licencias y declaraciones responsables que proponen los socialistas, cuya finalización está prevista para finales de mes. La Agencia de Actividades, ha indicado al PSOE, no puede vigilar la entrada de menores en estas salas porque no es su competencia, que ha recordado que no entran en los márgenes de la LEPAR, por lo que tampoco pueden sancionar el incumplimiento de los aforos que proponen los socialistas. En cuanto a las competencias de inspección, el delegado ha recordado que depende de la Comunidad.

El concejal de Cs Bosco Labrado ha cargado contra la Comunidad después de apuntar que el gasto ocasionado en las salas de apuestas es de un 8,8 por ciento, cifra que esconde un total de 381 millones de euros al año.

La concejala del PP Paloma García Romero ha acusado al PSOE de mentir con los datos porque el aumento de este tipo de establecimientos sería de un 10 por ciento de media anual. También ha negado que la Comunidad esté en el top ten de las salas de juego cuando son seis las que existen por cada 100.000 habitantes. "La derechita cobarde mira a otro lado cuando nosotros queremos regular", le ha contestado Mercedes González. "No te olvides de la veleta naranja", ha apostillado Calvo.