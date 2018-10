El Ayuntamiento tomará medidas tras la muerte de dos jóvenes en una 'rave' celebrada en una finca abandonada

Actualizado 22/08/2011 18:36:15 CET

GETAFE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado este lunes que tomará medidas para que no vuelva a producirse lo ocurrido este sábado con la muerte de dos jóvenes de 18 años, por sobredosis de drogas, que acudieron a una fiesta 'rave' celebrada en una finca abandona de La Aldehuela en el barrio de Perales del Río.

Fuentes municipales han asegurado a Europa Press que "esto viene de atrás", en referencia a la época del anterior equipo de Gobierno, y que se tomarán "las medidas oportunas" aunque no han concretado cuáles.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Perales del Río, Nicanor Briceño, ha señalado a Europa Press que "esto se venía venir" ya que llevan advirtiendo desde hace tiempo de la necesidad de tomar medidas contra estas fiestas ilegales.

"Estamos denunciando constantemente que algo así, por desgracia, iba a pasar, y ojalá no hubiésemos llevado razón y nos hubiésemos tenido que tragar las palabras porque habría sido muy bueno para los chavales y para nosotros, pero no es lo último que va pasar si no se toman medidas", ha agregado.

Además, ha apuntado que en la zona donde se celebran este tipo de fiestas existe peligro de caídas debido al estado de las instalaciones que pertenecieron a un antiguo cortijo.