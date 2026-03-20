Ayuntamiento para la torre que Defensa planeaba en El Viso y Almeida emplaza a los promotores a sentarse con los vecinos

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en Madrid Calle 30 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha parado la gran torre en la zona de El Viso que planeaba el Ministerio de Defensa mientras que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha emplazado a los promotores a sentarse con los vecinos ante un proyecto de estas características.

El departamento que dirige Margarita Robles pretendía levantar en un terreno de su propiedad en el número 6 de la calle Joaquín Costa una torre de 60 metros para centralizar sus oficinas en un único edificio. El Gobierno municipal no ha dado luz verde.

El alcalde ha asegurado desde Madrid Calle 30 que han actuado con este proyecto "al igual que en cualquier planeamiento importante que pueda afectar a la ciudad", para remarcar que "tiene que haber unas conversaciones con los vecinos por parte de los promotores". Será a partir de esas conversaciones en torno a un proyecto muy contestado vecinalmente cuando el Ayuntamiento pueda tomar la decisión.

"Pero es obvio que una torre de esas características, con esa edificabilidad, con esa altura, en medio de un entorno tan consolidado, que los vecinos hayan mostrado su malestar y sus quejas. Nosotros lo que le decimos al Ministerio de Defensa es que hay que sentarse a hablar con los vecinos, estar con ellos, explicarles exactamente en qué consiste, ver cuál es la forma en que se pueda minimizar las afecciones porque una torre de esas características, con las plazas de aparcamiento que se están solicitando, afectará gravemente a toda la movilidad de ese conjunto", ha planteado.

El regidor ha insistido en que le han trasladado a Defensa lo mismo que a otros promotores ante operaciones de esa envergadura, "que se sienten con los vecinos, que hablen con ellas y que se vea cómo se puede llegar a un acuerdo".