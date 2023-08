Ayuntamiento ve "inaceptable" el uso de armas blancas en Madrid y pide al Gobierno ayuda para "erradicarlo por completo"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha afirmado este lunes que para el Ayuntamiento "no es aceptable" el uso de armas blancas y la persistencia de reyertas protagonizadas por miembros de bandas juveniles violentas en la capital, por lo que pide ayuda al Gobierno de España ayuda para "erradicarlas por completo".

"Es verdad que se han producido detenciones, es verdad que ha habido operaciones importantes en los últimos meses, pero desde luego para nosotros no es aceptable que se siga las situaciones de utilización de armas blancas en zonas de nuestra ciudad y por lo tanto lo que queremos es erradicarlo de manera completa", ha indicado esta mañana en una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press.

Sanz ha indicado que ha habido un repunte de reyertas y riñas tumultuarias este verano en Madrid, en la que las armas blancas han sido protagonistas. "Evidentemente estamos preocupados porque aunque Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo en cuanto a las grandes capitales, tenemos problemas sobre todo con este tema de las bandas juveniles y sobre todo en algunos barrios concretos de la ciudad", ha apuntado.

La también concejala de Seguridad y Emergencias de Madrid ha afirmado que llevan años "poniendo todos sus medios y ayudando" en la lucha contra esta problemática delincuencia, con más agentes en la calle y mejores dotados, pero "lamentablemente no han obtenido respuesta del Gobierno de España, de la Delegación del Gobierno, que al final es quien tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana".

Según ha detallado la edil, este verano las reyertas se han concentrado en los distrito de Usera, Carabanchel y Villaverde, donde han incrementado el número de agentes tutores de la Policía Municipal, que trabajan en las cercanías de los entornos escolares, en las zonas de ocio también de los chavales más jóvenes "tratando de prevenir y de también dar información a Policía Nacional con respecto a esos menores que pudieran integrarse en esas bandas juveniles".

"Es cierto que todas las riñas o reyertas que se han producido no todas tienen que ver con esta situación de las bandas. Otras se han producido en el ámbito familiar por cuestiones relativas en algunas ocasiones a temas de drogas, etcétera. Pero es algo que nos ocupa y nos preocupa, porque está produciendo una sensación lógica de preocupación por parte de los vecinos y de inseguridad en ciertos barrios", ha apuntado.

En cuanto a los pandilleros, a Sanz le preocupa que muchos empiezan a delinquir a los 12, 13 o 14 años "y además son a estos menores a los que los jefes de las bandas en muchas ocasiones, por su situación de inimputabilidad" les obligan a participar en reyertas. "Estamos trabajando en los entornos escolares, pero también desde el punto de vista social, con esos chicos que pueden estar en esos entornos o puedan tener interés en integrarse en esas bandas", ha manifestado.

La vicealcaldesa también apunta que ahora muchas captaciones de bandas se producen en redes sociales "y eso es más difícil la detección de su actividad". Y reconoce que se desarrollado operaciones policiales importantes que han conseguido desactivar importantes coros o bandas en algunas zonas de la ciudad, "pero hay que seguir insistiendo hasta erradicarlos".

"El mensaje fundamental que tenemos que mandar todas las autoridades y en este caso desde el Ayuntamiento de Madrid, es que tolerancia cero con todo ese tipo de delincuencia y que vamos a trabajar hasta el último minuto para erradicar la utilización de armas blancas en nuestra ciudad. No queremos esas situaciones en nuestros barrios y esa preocupación por parte de los vecinos.

DÉFICIT DE AGENTES MUNICIPALES

Inmaculada Sanz ha reiterado que la Policía Municipal cuenta con un "déficit estructural" de más de 1.000 agentes locales. "Como capital que somos, siempre hay distintos eventos que nos hacen tener que tener dispositivos especiales específicos, como la cumbre de la OTAN o como hemos tenido durante todo este pasado mes de julio con la celebración de todo tipo de eventos hacen que nuestra Policía Municipal tenga que estar haciendo permanentemente horas extraordinarias", ha declarado.

De hecho, el año pasado pagaron a los agentes 20 millones de euros en horas extraordinarias, "una situación que no se puede permanecer en el tiempo porque evidentemente no es una no es una manera de trabajar".

Para atajar este problema, la vicealcaldesa ha recordado que llevan cuatro años mandando cartas y aprobando acuerdos plenarios para pedir al Ministerio del Interior y Gobierno de España que elimine la tasa de reposición para que puedan contratar más policías municipales.

"A lo largo del pasado mandato contratamos, sacamos hasta la última de las plazas que se nos permitió sacar, 1.300 agentes. Una cuarta parte de la plantilla de la Policía Municipal de Madrid entró en el anterior mandato y en estos momentos tenemos 400 agentes de policía más que en la etapa de Manuela Carmena. Pero tenemos ese déficit estructural de más de mil agentes y, por lo tanto, es algo que el Gobierno de España tiene que resolver de manera inmediata", ha esgrimido.

"No le pedimos un euro, simplemente le pedimos que nos deje contratar al número de policías municipales que esta ciudad necesita, entre otras cosas, para ayudar a la Policía Nacional y a la Delegación de Gobierno en estas tareas de seguridad ciudadana. Quien tiene la competencia, que la ejerza, y en este caso es la Delegación del Gobierno", ha concluido Sanz.