Ayuntamientos madrileños se suman a minuto de silencio de la FEMP por Adamuz y Delegación convoca en su sede

Los ayuntamiento madrileños se sumarán este lunes a un minuto de silencio por las víctimas mortales, al menos 39, en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación de Gobierno en la Comunidad ha convocado también uno en su sede de la capital.

Así lo han informado desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM) que se suma así a esta convocatoria, a las 12 horas, en todos los ayuntamientos de España.

La presidenta de la FMM, Judith Piquet, así se lo ha trasladado por carta ya a todos los consistorios de la región. "En este momento nuestros pensamientos y oraciones siguen con las víctimas y con todas las personas que están ayudando", han señalado desde la organización.

Por su parte, la Delegación de Gobierno en Madrid ha convocado un minuto de silencio por las víctimas de accidente ferroviario presidido por el delegado, Francisco Martín Aguirre, también a las 12 horas en su sede, en la calle Miguel Ángel, 25.