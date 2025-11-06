Ayuso acusa al PSOE de "obstruir la labor de la Justicia" y Espinar le reprocha su "chulería insoportable"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 6 de noviem - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al PSOE de "obstruir la labor de la Justicia", mientras que la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, le ha reprochado su "chulería insoportable".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde la presidenta madrileña ha criticado que el PSOE esté "siempre ocultando la verdad", en referencia al juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre las presuntas filtraciones de datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña.

"Están a borrar móviles, al 'no me acuerdo', 'no me consta', siempre obstruyendo la labor de la Justicia y siempre ocultando la verdad", ha criticado la dirigente autonómica, quien ha asegurado que este PSOE representa "lo peor que ha tenido España".

Ayuso ha pedido a los socialistas que "delincan más despacio" porque todos los días se levanta con "cinco escándalos nuevos". "Todo lo que tocan lo degradan, por no hablar del mundo guerracivilista", ha criticado la presidenta, quien se ha referido al intento de poner una placa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como Lugar de Memoria Democrática.

"En lugar de estar poniendo placas, como hemos hecho nosotros, por las víctimas del Covid, para todos y por todos, este señor tenía que estar más ocupado en poner otro tipo de placas para dividir a los españoles", ha censurado la presidenta.

Por su parte, Espinar ha hecho alusión a Alberto González Amador, pareja de la presidenta, de quien ha asegurado que "se llevó dos millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría" y ha reconocido que "dio luz verde a sus abogados para confesar dos delitos".

"El mismo día, su jefe de gabinete (Miguel Ángel Rodríguez) reconoció que mintió para ocultarlo y a diario usted demuestra que va a seguir viviendo como Dios a costa de los madrileños. Señora Ayuso, es muy importante que tenga claro algo que todos sabemos, la culpa es siempre de quien la hace, no de quien lo persigue", le ha espetado.

Además, ha reprochado la "chulería insoportable" de Díaz Ayuso, que utiliza "para desviar el foco cada vez que le conviene".