Ayuso advierte de que Pablo Iglesias planea convertirse en rector de la UCM y "matar la universidad pública"

FUENLABRADA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, planea ser "el próximo rector" de la Universidad Complutense de Madrid y "matar la universidad pública".

"¿Cómo puede ser que un exvicepresidente del Gobierno ahora haya pujado por ser un simple profesor asociado de la UCM? Porque lo que pretende Pablo Iglesias es ser el próximo rector de la universidad pública más importante de España. Es decir, matar la universidad pública", ha lanzado la dirigente madrileña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Fuenlabrada de forma excepcional.

Al hilo, ha afirmado, además, que la futura Ley de Universidades busca dar "derecho a la huelga" a los alumnos, "a las barricadas y a llenar la universidad pública de más de lo mismo". Entiende que los rectores "en vez de estar preocupados comentándolo únicamente" deben dar "pasos adelante" y manifestar lo que está sucediendo es gravísimo.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX "NO PUEDE SER MÁS DESAFORTUNADA"

Esta contestación forma parte de la apuesta de Ayuso frente a las reformas del Gobierno central, ya que entiende que debe de haber una "gran movilización" de la sociedad para "dar un paso adelante" que sea el que "pare la barbaridad e ignominia".

Frente a ello ha situado la moción de censura que quiere impulsar Vox, que entiende que "no puede ser más desafortunada" y que solo serviría para "aupar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "legitimarle ante cualquier institución europea".

"Lo que pretende Vox solo alimenta a un Gobierno frankenstein con leyes insoportables en democracia o con enmiendas que modifican el código penal rompiendo la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la Ley. Es un inmenso error", ha cargado la presidenta.

Ha añadido que esta moción no modificaría el calendario de plenos en el Congreso, porque el PSOE preside la Cámara y pasarían primero los destinados a aprobar "todas las leyes bochornosas que no asume la inmensa mayoría de españoles" para luego el de la moción.

Ayuso ha criticado que se vayan a "aprobar las leyes más nefastas de la democracia", que, a sus ojos, se están negociando "de forma ilegítima con emboscadas como las enmiendas" que "no estaban en ningún programa electoral".

Considera que se va a transformar España "sin consultar a los españoles si es lo que quieren" y cree que "lo que falta es que eso se legitime en el Congreso" con una moción de censura fallida que es "un completo error". Ha añadido que ella no es quien determina la posición nacional de su partido.

MOVILIZACIONES SOCIALES

"Lo que no importa es Vox y las estrategias de una moción de censura fallida, sino qué va a hacer la sociedad civil. Todos, voten a quien voten, lo que tienen que entender es que el fin no justifica los medios", ha proseguido la dirigente autonómica, quien entiende que no tiene que ser "solo el PP" quien dé un paso adelante sino "todos los profesionales y ciudadanos de España".

Desde "la prensa, los profesores o los rectores" se debe, según Ayuso, decir "no, por ahí no vamos a ir" y ha reclamado que si hay partidos que, por ejemplo, quieren "promover la independencia de Cataluña como el PSOE con ERC" deben "ponerlo en un programa electoral".

"Quien quiera proponer que el País Vasco sea un paraíso fiscal donde están llevando las empresas a las industrias y les quitan impuestos frente a otras comunidades donde los imponen, que lo pregunten. Lo único que pido es legitimidad para hacer todo lo que están haciendo", ha proseguido Díaz Ayuso.

Ha advertido de que si se aplica la democracia sin Ley se "retrocederá a etapas oscuras del Siglo XX" y que, además, se está dinamitando la imagen de España.

"La sociedad tiene que decir no a romper con la separación de poderes. No a modificar el Código Penal a la carta de los delincuentes. No a la independencia del País Vasco y Cataluña y menos de manera ilegal. No a condonar las penas a malversadores y golpistas porque dinamita la convivencia (..) ¿Quién va a confiar en un país que perdona a través del Código Penal todo?", ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.