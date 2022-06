Ayuso afea a García que se haya "escaqueado" del Pleno de la Asamblea por Covid: "Podría estar aquí perfectamente"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este jueves a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que se haya "escaqueado" del Pleno de la Asamblea argumentando que tiene coronavirus.

"Por los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid y con mascarilla podría estar aquí perfectamente y si se encuentra tan mal no debería estar en su ordenador dando lecciones de política, ni ayer dando charlas. Si se encuentra tan mal debería ir a un centro de salud", ha espetado.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, la presidenta madrileña ha tomado la palabra en el Pleno en la comparecencia a petición propia para dar cuenta del nombramiento como vicepresidente del consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.

En su primera intervención, Ayuso ha sacado pecho y ha defendido que esto demuestra que en la Comunidad de Madrid "no ha habido corrupción". Asimismo, ha criticado que García no haya acudido "a dar la cara" al Parlamento autonómico.

A estas palabras ha respondido a respondido García a través de sus redes sociales recordando a la presidenta que está enferma de Covid, que por eso no está en la Asamblea de Madrid, y que ella dio "la cara" durante la pandemia en su hospital --el 12 de Octubre-- mientras que Ayuso "estaba en un hotel de lujo pagado por su amigo".

García ya había explicado esta mañana a través de su Twitter que su ausencia la motivaba el Covid-19 y que formaba parte de la "nueva ola de positivos". Afeaba, minutos más tarde, no haberse "librado de la mención de Ayuso" durante la sesión de control.

Tras esto, ha vuelto a tomar la palabra la presidenta desde el atril de la Asamblea para dirigirse a la bancada de Más Madrid. Ayuso ha sostenido que le sorprende "la no presencia" de su portavoz y ha criticado que sea "una sanitaria que no ha dirigido una sola publicación en su vida", que no haya tenido "la oportunidad ni de gestionar absolutamente nada" y que haya llamado "al boicot" de un hospital en mitad de una pandemia.

Además, ha criticado que García haya dicho que el Gobierno regional "va contra los pobres" cuando ella "no ha visto una sola situación difícil en su vida después del nivel que lleva y del que tanto se oculta cuando se pone con la pancarta delante" y que viva "como una marquesa a base de estigmatizar a los ciudadanos".

Ayuso también ha espetado que es una persona que ha cobrado "de manera fraudulenta dos sueldos" --en el hospital y la Asamblea-- y que la Sanidad "la ha abandonado en momentos tan difíciles para irse a otras tertulias políticas", cuando en la Cámara regional hay sanitarios que siguen "salvando vidas" como el diputado del PP Eduardo Raboso mientras continúan con sus labores parlamentarias".

"De alguien que ni ha sido buen político ni ha sido buen sanitario ya lo que no admito es que me hable de tener Covid y no venir a este Pleno a dar la cara", ha espetado.

La dirigente madrileña ha afeado que hablen de economía circular en este partido cuando lo único que circula "es el Código Penal por cada uno de sus escaños" porque "cuando no tienen acosadores, tienen manipuladores, cuando no a explotadores de infancia, cuando no a personas que okupan o revientan cajeros".