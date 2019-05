Ayuso alerta de que el voto debe ser para PP porque "Vox no entrará en la Asamblea" y Ciudadanos "sumará" con PSOE

Actualizado 20/05/2019 1:10:34 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de que el voto, en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, debe ser para su formación porque "Vox no entrará en la Asamblea de Madrid" y Ciudadanos "sumará" con los socialistas.

En el debate electoral, organizado por Telemadrid, ha hecho hincapié en que, aunque "algunos se disfrazan de PP ni lo son ni lo serán", y ha reivindicado que solo "uniendo el voto" en torno a su formación se garantizarán los "derechos de todos los madrileños". De no ser así, si existe división, según Díaz Ayuso, "ganan las izquierdas".

La popular ha reivindicado que existen dos modelos de entender la vida: "la liberal o el de la izquierda", el primero es el que "triunfa en Europa" y el segundo "el que sufren los países oprimidos". "Tenemos que elegir entre avanzar o retroceder", ha lanzado.

Así, ha aprovechado para insistir en que la izquierda es "el reparto equitativo de la miseria" y para asegurar que en los lugares en los que esta gobierna hay "mucha más pobreza y desigualdad". De manera directa, ha criticado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a quien ha acusado de no saber cuántos habitantes tiene la autonomía y de no tener una propuesta pese a las buenas palabras. Asimismo, le ha lanzado a la candidata de Unidos Podemos, Isa Serra, que "quemando cajeros automáticos" no se soluciona "absolutamente nada".

Por otra parte, Díaz Ayuso ha reivindicado la gestión de su formación al frente de los gobiernos regionales, que ha implantado "políticas de éxito", que ha dejado una autonomía "con las mejores cuotas de empleo en España" y que lleva más de quince años bajando los impuestos "de manera ininterrumpida".

Para explicar su modelo para la región, la aspirante popular ha apostado por apoyarse en varios objetos. En primer lugar, ha enseñado un móvil para reivindicar que su política girará en torno a la digitalización.

Posteriormente, ha sacado su tarjeta sanitaria para incidir en que la Sanidad madrileña es "la mejor de Europa y una de las mejores del mundo". En este punto, ha recordado algunas de sus propuestas en la materia: modernización de hospitales o mejora de la Atención Primaria.

También ha mostrado su tarjeta de transporte público para recordar una propuesta 'estrella': gratuidad para los mayores de 65 años. Como último objeto, Díaz Ayuso ha enseñado una pequeña bandera de la Comunidad de Madrid. Apuesta por "una región diversa, plural, integrado y lo más importante que fomente la igualdad".