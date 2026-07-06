Ayuso anima a jóvenes a "rebelarse" contra la "decadencia" y "a favor de España": "Nadie está por encima de las leyes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026 - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este lunes a los jóvenes a "rebelarse" contra "el inconformismo, la decadencia y los muros" y "a favor de España" y el Estado de Derecho porque "nadie está por encima de las leyes".

Así lo ha expresado la dirigente regional en la clausura de las actividades académicas del Centro de Estudios Garrigues, donde ha reivindicado que España es "una de las mejores naciones del mundo" precisamente porque ha tenido al frente "a los mejores", algo que ahora se intenta sustituir "por el dogmatismo, el sectarismo y la ideología".

Considera que se crean los efectos contrarios a los que se pretende cuando acaban al frente de instituciones "no los mejores, sino activistas que no tienen ningún patrimonio reputacional ni laboral" y que "se prestan a cualquier maniobra".

La presidenta madrileña ha cargado así contra aquellos que se creen "por encima de las leyes" y contra los responsables políticos que promueven "el todo vale" porque "no cabe más que la tiranía, la revolución y la ley de la selva".

Es por ello que cree que hay que insistir en el "rigor y en el imperio de la ley", además de "cuidar las cosas bien hechas", que pasan por "el esfuerzo, la excelencia y el afán por mejorar lo heredado" porque "sin ley y sin orden solamente cabe la ley del más fuerte, y tras ello la corrupción".

PIDE ACABAR CON "BANDOS" Y CRITICA EL "REGIONALISMO IDENTITARIO"

Así, Ayuso ha lamentado que las nuevas generaciones no se están formando intelectualmente en un ambiente de "libertad sin ira y de respeto por el otro" porque cree que "de manera antidemocrática" se intenta instaurar "la cultura guerracivilista de los bandos". "Todos los que hemos nacido en democracia no tenemos por qué pertenecer a uno, como tantos españoles no lo quisieron nunca, ni siquiera en los peores momentos del siglo XX, que acabaron esos episodios en un gran desastre", ha valorado.

En esta línea, ha reivindicado que cada persona es insustituible y no tiene por qué ir "en pack" solo con el objetivo de "colectivizar para después dirigir". A ello, ha añadido que se está perdiendo "la cohesión entre las regiones" fomentando el "regionalismo identitario".

"Ya para colmo se está instalando cada vez más el fin justifica los medios, con tal de que el otro no gobierne. Como durante tantos años han promovido los sentimientos identitarios y nacionalistas, aquí en algunas regiones, pero también al otro lado del Atlántico, y ahí tenemos los resultados en todos los aspectos de la vida", ha alertado la jefa del Ejecutivo madrileño.

En la misma línea, ha avisado de que cuando la democracia popular acaba con la liberal "todo se destruye" y ha reivindicado que hay que "entenderse con quien piensa diferente" frente a "artimañas legales, el abuso de decretos letes, sin consenso y al margen de los parlamentos".

UNA SENDA "DESCONOCIDA" EN LA PELIRA LA "CONVIVENCIA"

"Esto nunca se había vivido. Y, por tanto, España empieza a caminar por una senda desconocida por la que peligra nuestra convivencia, nuestras instituciones y nuestra vida en común. Pero somos hijos de la modélica Transición española, un ejemplo a los ojos del mundo", ha subrayado, a la vez que ha pedido no dejar que "la ideología suplante el rigor".

Por ello, Díaz Ayuso ha pedido a los jóvenes coger el testigo para reinicar "la España de siempre con más ganas que nunca" porque son "el testigo de la rebeldía contra el inconformismo".

"A favor de ser también libres cuando hay que decir no ante algo que no es bueno, legal o justo; a ejercer según vuestra conciencia; con dignidad y valores; a favor de la independencia judicial; en contra de la terrible teoría que se pretende instalar del lawfare; a favor de nuestra Constitución, y buscando el conocimiento y abiertos a todo lo bueno que hay en la vida", ha expresado.