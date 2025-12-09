Ayuso asegura que detrás de polémica por residencias están "cuatro frustrados": "Solamente hay una operación política"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, asisten al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, a 9 de diciembre de 2025 - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que detrás de la polémica por la investigación de la asistencia que se dio a los mayores en residencias en la Comunidad de Madrid están "cuatro frustrados que quieren vender libros" y ha afirmado que "solamente hay una operación política" que intenta "echar por tierra el trabajo" en la región.

"No importa es lo que a lo largo de los años se han manifestado ni los geriatras ni las sociedades médicas, ni el personal de las residencias, ni los que estaban allí presentes, ni los propios jueces. La justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones dejando claro que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio, según la propia justicia", ha señalado la presidenta madrileña en declaraciones a las periodistas desde las obras de la futura estación de Metro de Comillas.

Así, ha censurado que a la izquierda no "le importe la verdad" y no piense en las familias, para las que pide "el máximo respeto y consideración". "Están al frente activistas políticas que actúan bajo el lema 'Hay que retorcer el dolor de las víctimas'", ha señalado.

Considera que esto lo único que está alimentando es "un negocio de cuatro frustrados que buscan vender libros" o que se les vuelva a hacer "casito en unas listas electorales", al referirse a algunas de las personas que están detrás de este caso políticos de izquierdas o representantes sindicales.

"Aquí solamente hay una operación política que lo que intenta es decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos, que los madrileños no saben lo que pasó en la pandemia y lo que intentan es echar por tierra el trabajo del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha reprochado Ayuso.

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno regional fue "el que alertó de la pandemia, que fue el que dio un paso adelante, frente al Gobierno de (Pedro) Sánchez, que no hizo nada, que no atendió a la Organización Mundial de la Salud y que dejó abandonadas las residencias". Además, la jefa de Ejecutivo madrileño ha valorado que es "muy feo faltar a la verdad" y politizar "el dolor"