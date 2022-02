Ayuso carga contra la Dirección de PP por ir contra ella "fabricando presuntas corrupciones" y exige responsabilidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Dice que las declaraciones que publican los medios "y que provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra la Dirección Nacional del PP por fabricar "presuntas corrupciones" contra ella sin pruebas y ha exigido que se depuren responsabilidades.

"No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver. La familia es lo más importante que tenemos", ha subrayado.

Así lo ha manifestado en una comparecencia ante los periodistas, en la Real Casa de Correos, tras conocerse que se pidió a un despacho de detectives investigar a su hermano para intentar acreditar su mediación en un contrato público.

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato", ha señalado, al tiempo que indicado que solo quiere que se dé "voz a los afiliados".

DOSSIER CONTRA ELLA

La presidenta madrileña ha trasladado que "desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del PP estaban creando un dossier" contra ella, vinculándola "a algún caso de corrupción referido a mi familia". "Esas noticias ya salieron publicadas y fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid porque nadie concreto ninguna acusación porque eran meras habladurías", ha subrayado.

Según Ayuso, "si dirigentes del PP querían aclarar algún contrato tan solo tenían que pedirlo ya que todos están en el Portal de Transparencia". Para la presidenta, "el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad" sino para desprestigiarla "personal y políticamente".

La jefa del Ejecutivo madrileña ha sostenido que en el contrato, que se ha facilitado a la prensa, "no hay nada ilegal" y solo es "un contrato realizado en tiempos de pandemia cuando todas las administraciones buscaban mascarillas para la primera ola y faltaba material sanitario en todo el mundo".

"El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del Sermas. Fue fiscalizado por la Intervención General, se llevó a dación de cuentas al Consejo de Gobierno y está colgado en el Portal de Transparencia", ha detallado.

REUNIÓN CON CASADO EN SEPTIEMBRE

Ayuso ha compartido que la operación se produjo en abril de 2020 pero ella se enteró en septiembre cuando fue al despacho del presidente del PP, Pablo Casado, a hablar de la situación del partido y del congreso regional. Para su "sorpresa", le contestó que "tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal".

"Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde La Moncloa. Pregunte a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado", ha relatado.

De esta operación se enteró en 'Génova' y ha incidido en que ni ella ni su Gobierno han intervenido "para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie" de su entorno. Ayuso ha defendido que su hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario "26 años", mucho antes de que ella entrara en política, pero ha declarado que "nunca" le ha ayudado para conseguir "absolutamente nada" en su vida laboral.

"Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte. Ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid y los resultados están ahí", ha declarado.

DEFIENDE A ALMEIDA

Por otra parte, ha recordado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha negado esta mañana que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) intentará contratar los servicios de un investigador privado para que se hiciera con documentación "ilegal".

"Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna", ha espetado.

Ayuso ha incidido en que en las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentando contratar los servicios de un investigador privado que no conoce y con quien nunca ha hablado. "Cuando supe de ese rumor hice lo que leal y moralmente tenía que hacer. Hablé con el alcalde para informarle. Me dijo que no sabía nada y que lo investigaría", ha dicho.

A pesar de tener conocimiento y de "las continuas filtraciones de la Dirección Nacional del PP" contra su honorabilidad, "algo que saben prácticamente todos los periodistas de este país porque se lo han ido contando uno a uno durante todo este tiempo", siempre ha sido "leal" a su casa, a la Dirección Nacional y, desde luego, "a las relaciones institucionales entre la Comunidad y el Ayuntamiento".

"Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mi no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco como militante del PP, anteponiendo siempre los intereses de la comunidad como pueden imaginarse", ha dicho. Según ha expuesto, "que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo" que no ha denunciado "porque por encima de todo" le importan "Madrid y España" y porque el Gobierno de la Nación está "destrozando este país".

Ayuso ha indicado que nadie entiende que estén "a estos asuntos" y no en unirse para conseguir "el cambio de rumbo que necesitan los españoles". "Si hubiera querido atacar a mi partido, hubiera contado todo lo que sabía hace meses pero no lo hice y así he participado en mítines , hasta en 7 actos en la campaña de Castilla y León y en otras tantas entrevistas, intervenciones", ha remarcado.

La presidenta ha exigido ahora que ya se sabe públicamente, "y que ellos lo admiten", que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional.

"A veces, la política se hace incómoda por estas cosas que son incalificables. Desde luego, no encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen. Estoy obligada a continuar esforzándome cada día y cada minuto por conseguir lo mejor para la región que presido. Podré cometer errores, pero no ilegalidades", ha dicho.

"QUE PRUEBEN QUE NO SOY HONRADA"

Así, ha señalado que podrán criticarla pero no encontrarán "una sola muestra de haber beneficiado a nadie", ni menos a su familia, "a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar".

"Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada", ha clamado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que ella lleva 18 años militando en el PP y ha estado siempre donde se la ha necesitado, para recalcar que ella devolvió a Casado su compromiso con sus escaños. A su parecer, "no cabe mayor ejemplo de lealtad". "Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir", ha zanjado.

