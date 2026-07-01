Ayuso asegura que no aplicará "justicia de autor" al alcalde de Móstoles, acusado de "algo que nadie ha demostrado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, llegan a la celebración del almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no aplicará la "justicia de autor" contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que está siendo acusado de "algo que nadie ha demostrado", en el marco de la investigación contra él de acoso sexual y laboral.

Lo ha señalado así en un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI después de que la jueza de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles haya desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde contra el auto que admitió a trámite la querella presentada por una exedil del PP en el Ayuntamiento por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

"Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que siempre es lo que fue, hasta que de repente cambió a otra cosa", ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha defendido también su "trabajo y compromiso" con Móstoles.

Además, ha subrayado que Bautista está "trabajando todos los días para sus vecinos cumpliendo con su programa electoral" y ha asegurado que puso al alcalde de Móstoles para que "gobierne como lo está haciendo".