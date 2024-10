Ayuso avanza conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar horarios y adaptarlos al visitante internacional

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que el Gobierno regional está en conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar los horarios de servicio de estos establecimientos y así poder adaptarlos también a las costumbres de los turistas internacionales.

Así lo ha explicado durante el acto de presentación de las actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024/2025, otorgado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (CENG).

"Estamos poniendo en marcha una apertura de nuestros establecimientos adelantándolos al mediodía y a la hora de la cena", ha explicado para destacar que, "del mismo modo que les pasa a los españoles, que "muchas veces" cuando salen fuera, "a poco que te descuidas no comes o no cenas". Para Ayuso, hay que adaptarse a quienes "honran con su visita" y "confían" en la región.

La iniciativa del CENG tiene como fin mostrar la riqueza culinaria de Europa desde los países centroeuropeos, hasta los del Mediterráneo, los nórdicos y los bálticos; consolidar a Madrid en este ámbito, y promocionar los cuatro eslabones de la cadena alimentaria: producción, industria, distribución y hostelería.