Ayuso avanza que habrá ayudas y planes para paliar las consecuencias de los incendios que afectan a la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, durante una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) por el incendio de Almorox. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno autonómico anunciará próximamente ayudas y planes para paliar las consecuencias de los tres incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región.

En un mensaje en 'X', Ayuso ha afirmado que siguen "pendientes minuto a minuto" de la situación. "En cuanto se sepa la magnitud de este desastre, la Comunidad de Madrid anunciará ayudas y planes para paliar sus consecuencias", ha indicado.

La presidenta, además, ha agradecido "el trabajo, la solidaridad y la paciencia de todos", el comportamiento "encomiable" de las personas afectadas por los incendios y la labor de quienes "están trabajando en condiciones muy difíciles para ayudarles".

La Comunidad de Madrid ha afrontado este jueves una complicada jornada marcada por tres incendios forestales: el declarado en Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno; el originado en San Martín de Valdeiglesias, que amenaza a Pelayos de la Presa; y el incendio iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), en fase de estabilización.

Los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Comunidad sobre una situación que afecta a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".

Por ello, ha solicitado al Estado la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma).