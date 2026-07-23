Ayuso avanza que habrá ayudas y planes para paliar las consecuencias de los incendios que afectan a la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, durante una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) por el incendio de Almorox.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, durante una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) por el incendio de Almorox. - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 23 julio 2026 22:46
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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno autonómico anunciará próximamente ayudas y planes para paliar las consecuencias de los tres incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región.

En un mensaje en 'X', Ayuso ha afirmado que siguen "pendientes minuto a minuto" de la situación. "En cuanto se sepa la magnitud de este desastre, la Comunidad de Madrid anunciará ayudas y planes para paliar sus consecuencias", ha indicado.

La presidenta, además, ha agradecido "el trabajo, la solidaridad y la paciencia de todos", el comportamiento "encomiable" de las personas afectadas por los incendios y la labor de quienes "están trabajando en condiciones muy difíciles para ayudarles".

La Comunidad de Madrid ha afrontado este jueves una complicada jornada marcada por tres incendios forestales: el declarado en Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno; el originado en San Martín de Valdeiglesias, que amenaza a Pelayos de la Presa; y el incendio iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), en fase de estabilización.

Los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Comunidad sobre una situación que afecta a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".

Por ello, ha solicitado al Estado la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma).

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