Ayuso bromea con que Sánchez ha hecho cambios en el Gobierno "sin perspectiva de género" y no conoce a nuevos ministros

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha bromeado este lunes con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho cambios en el Ejecutivo central "sin perspectiva de género" y ha reconocido que no sabe de los nuevos ministros ni "qué tal van a hacer las cosas".

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que Sánchez anunciase que Héctor Gómez será el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, mientras que José Manuel Miñones asumirá la cartera de Sanidad.

"Han sido dos cambios sin perspectiva de género (...) Más allá de la broma, no sé de ellos, no sé qué tal van a hacer las cosas", ha manifestado. Al tiempo, ha criticado que se hayan nombrado ya "42 ministros" y en la Comunidad de Madrid "cinco delegados del Gobierno y tres portavoces".

Preguntada por el nombramiento de la hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, como nueva directora general de la Guardia Civil, ha sostenido que esto es "tapar una gran crisis con otro carnet de partido". "Así están haciendo con todas las instituciones y es la gran chapuza de este Gobierno", ha apuntado.

Para Ayuso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no pone nunca el acento en los problemas reales" como la natalidad, los incendios forestales, "una España cada vez más vaciada, juzgados colapsados, economía desastrosa, paro juvenil, desempleo a todos los niveles, desincentivo" o "crisis territorial". Considera que hay una serie de problemas "que no están nunca en la agenda de este Gobierno".

La presidenta madrileña ha criticado las leyes que se han impulsado a nivel nacional y "esa forma de llevar a España a la ultraizquierda". Cree que es porque saben que son "un gobierno terminal", que les queda "poco tiempo", y quieren que el gobierno que venga, el de "Feijóo", por muchas leyes que modifique quede todo en su "hoja de ruta", en su "narrativa a la izquierda de la izquierda".

"A partir de enero vendrán las huelgas que no está habiendo, las manifestaciones que no está habiendo y sobre todo el contrapoder dentro de las administraciones. De hecho, no hay una administración en este país, no hay nada público, que no tenga agentes del PSOE con carnet al frente porque están ya preparándose para las redes clientelares", ha apuntado a continuación.