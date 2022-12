Ayuso buscaría cómo incorporar en 2023 enmiendas de Vox a Presupuesto

Remarca que la Cámara regional "no es el Parlamento de Cataluña" ni el Congreso de los Diputados "de la señora Batet"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que, junto a Vox, pueden buscar a lo largo de 2023 la fórmula para incorporar sus enmiendas a los Presupuestos Regionales pero les ha recordado que la Asamblea de Madrid "no es el Parlamento de Cataluña" y en ella el reglamento se cumple.

La dirigente regional ha hecho estas declaraciones en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que Vox anunciase este martes que votará no a las cuentas al no haber admitido la Mesa de la Asamblea, en la que PP tiene mayoría, sus enmiendas, que fueron presentadas fuera de tiempo.

"A lo largo del 2023 podemos hablar de mil maneras para ver cómo podemos hacer para que muchas de estas enmiendas se puedan incorporar pero lo que no podemos hacer es que, con el momento que estamos viviendo, también la Asamblea de Madrid, también la Comunidad de Madrid, esté dando una de las noticias que, a mi juicio, son muy negativas... ¿Cómo puede ser que esta gente, estos enemigos del país, sean capaces de organizarse y nosotros no?", ha manifestado la presidenta.

Ayuso ha insistido en que la Asamblea de Madrid "no es el Parlamento de Cataluña y no es el Congreso de los Diputados de la señora Batet" sino que es una cámara que, a diferencia de cuando la presidía "Ciudadanos", se lleva "el reglamento hasta el final".

En este punto, ha sostenido que el propio personal de la misma se ha visto "muy ofendido" por las declaraciones de Vox, "porque no ha habido un error técnico" y porque se demostró "perfectamente con un informe detallado cómo fueron las conversaciones" y "cómo podrían haber hecho las cosas los señores de Vox". "No entiendo qué ha pasado ahí. No entiendo por qué estos errores", ha declarado a continuación.

Ayuso, que ha manifestado que no quiere entrar en "discusiones", ha incidido en que lo que no puede permitir es que el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, diga que lo sucedido es "arbitrario" e "injusto". "Lo que es arbitrario es que el grupo que preside la Cámara o sus socios impongan o rehagan el reglamento porque nos conviene a nosotros. Eso es lo que es arbitrario", ha señalado.