Ayuso carga contra el discurso "cateto" de Vox, un "batiburrillo" para "atacar todos los días con la Comunidad"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el discurso "cateto" de Vox, un "batiburrillo que solo demuestra desconocimiento y ataque frontal directo todos los días con la Comunidad de Madrid".

"Allá ustedes con ese discurso tan cateto", ha lanzado la dirigente autonómica desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de este jueves, donde ha apuntado que le gustaría saber "cuánto van a tardar en mezclar las políticas de vivienda nuevamente con lo mismo de los de dentro y los de fuera".

"A mí me gustaría saber si ahora en esta ocasión quieren también expulsar a Cayetana Álvarez de Toledo de España. También a ustedes les parece que por una cuestión de pureza, les sobra. Madrid es una región abierta y moderna, donde todo el mundo quiere venir a vivir, a trabajar y a estudiar", ha subrayado.

En concreto, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, había preguntado a la presidenta sobre sus planes para hacer frente a los problemas de salud mental de los jóvenes para "visibilizar una emergencia silenciosa que está destrozando a una generación entera".

"Un sistema que te impide construir tu vida, te roba también las ganas de vivirla. Ayuso presume de libertad, pero los jóvenes no tienen libertad si no pueden independizarse. No hay libertad cuando el alquiler te cuesta más que el sueldo. No hay libertad cuando la precariedad te impide hacer planes para el mes que viene", ha aseverado.

Moñino ha exigido al Gobierno autonómico que "deje de mirar hacia otro lado" y ha reclamado "poner a los jóvenes en el centro, vivienda asequible y salarios dignos". Ha pedido conocer la situación de "las 25.000 viviendas que usted prometió a los madrileños en el año 2019".