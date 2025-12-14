Ayuso carga contra el Gobierno por ser el "principal vocero" del antisemitismo tras atentado en Sídney

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno y a la televisión pública de actuar como el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado ocurrido en una playa de Sídney (Australia), en el que al menos once personas han muerto mientras celebraban la fiesta judía Janucá.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X, donde Ayuso ha defendido que "Madrid" es "una región libre y plural", vinculando lo ocurrido en Australia con el "crecimiento del antisemitismo" en el país oceánico, una circunstancia que "muchas voces ya alertaban".

"Matan al menos a 12 personas que celebraban Janucá en una playa de Sidney. Aunque aún falta por saber, muchas voces ya alertaban del crecimiento del antisemitismo en Australia. Algo que combatimos desde Madrid, región libre y plural, casa de todos, a pesar del Gobierno de España y la TV pública, que ahora es su principal vocero", ha escrito.