Ayuso carga contra la "politización masiva y el control ideológico" de las universidades públicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra la "politización masiva y el control ideológico" de las universidades públicas por parte de aquellos que querían convertir estos centros en su "cortijo".

En la clausura de la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, acompañada de su presidente, Ignacio Dancausa, la presidenta madrileña se ha referido al caso de Somosaguas, el campus de la Universidad Complutense, donde se "utilizó lo público para colocar a unos cuantos a través de la endomagia".

Además, ha criticado a aquellos que se intentaron adueñar de la universidades "a través de una gran estafa, los escraches y la politización masiva", mientras la gente no comprometida "miraba para otro lado".

"Y ha pasado en las universidades en el País Vasco, ha pasado en Cataluña y en otros muchos sitios donde ahora mismo solo hay una voz, solo se puede opinar de una manera y, si discrepas, te lo tienes que callar no sea que te suspendan", ha censurado.

Ayuso ha defendido que, frente a esto, ella apuesta por que "le vaya bien a la universidad pública y a la privada" no enfrentando sectores. "Y por eso creo que ahora mismo España necesita más que nunca esa juventud libre y valiente, comprometida, porque se juega su futuro como nunca", ha defendido.