Ayuso censura el "desguace" de la Hacienda catalana para "expulsar todo lo español" y prepararse para nuevo 'procés'

COSLADA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes el "desguace" de la Agencia Tributaria de Cataluña para "expulsar todo lo español" y prepararse, a su juicio, para un nuevo 'procés'.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios preguntada, durante un acto en Coslada, sobre la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat que se celebra este viernes en Barcelona y que servirá para dar una mayor participación a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en la próxima campaña de la renta.

Sobre ello, la dirigente autonómica ha afirmado que lo que quieren es crear "una nueva nación por sustitución expulsando de Cataluña a todo lo español, sentando las bases de un nuevo proceso para que nada lo detenga en esta ocasión, a manos de aquellos que dijeron que lo volverían a hacer".

Así, ha criticado que en Cataluña ya no haya delitos porque "los han borrado" y quieran contar con "policía propia expulsando a la Guardia Civil y la caja de todos los españoles". "Esta es la situación que tenemos y me preocupa enormemente porque no hay por tanto un proyecto para España, hay un proyecto para los nacionalistas a costa de todos los demás", ha reprochado.

Considera que esto no es "sensato" y no describe "lo que es la historia ni el futuro de España". "Rompe desde luego la unidad de todos, va contra el Estado de Derecho y sobre todo va contra la verdad. Y creo que no se puede no denunciar, es nuestra obligación", ha expresado.

Además, la presidenta madrileña ha criticado que se encargue de esto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, "una persona que además ha sido condenada por malversar, que ha echado así como a ojo las cuentas y ha dicho 8.000 me debes tú, 4.000 debe el otro".

"¿Quién es este hombre para decir lo que debe cada comunidad autónoma? Pues ese, junto con otras personas condenadas por malversar, todos ellos han decidido que desde ahora ya se rompe la caja común. ¿Quiénes son ellos además? Quienes han dicho que lo volverían a hacer, que lo volverán a hacer fabricando una nación paralegal, mientras están preparando un nuevo proceso", ha asegurado.