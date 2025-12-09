Ayuso censura que se le intente utilizar para "debilitar y eclipsar" a Feijóo e insiste en que su sitio está en Madrid

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la Plaza Mayor de Madrid, a 23 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que se le intente utilizar para "debilitar y eclipsar" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha insistido en que su sitio está en la Comunidad de Madrid "al servicio de España".

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde la que será la nueva estación de Comillas, tras ser preguntado por una encuesta de 40DB para la 'Cadena Ser' y 'El País' que la consolida como la líder favorita para los votantes de la derecha en España.

La presidenta relaciona este asunto con un intento de "eclipsar al presidente" de su partido y cree que esta es "la estrategia de La Moncloa". "Intenta siempre, en todo momento, utilizarme a mí y especialmente también a la Comunidad de Madrid para debilitar al líder del Partido Popular. Y eso es lo que creo que pasa con todo esto", ha valorado.

ALMEIDA: "MI COMPROMISO ES CON MADRID Y LOS MADRILEÑOS"

Sobre este asunto también se ha manifestado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha valorado positivamente la puntuación otorgada al líder nacional del PP y a la presidenta madrileña y ha descartado cualquier "división" en el seno del PP.

"Aquí no hay ninguna división ni nadie está pensando en intereses particulares, todos pensamos en el interés general que supone sacar lo antes posible a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha indicado desde la Casa de la Panadería tras visitar el mercadillo navideño de Plaza Mayor.

Sobre la encuesta, ha señalado que "lo que más interesa" es que "el 60% de los españoles pide elecciones". "Si el 60% de los españoles quiere elecciones en un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene presupuestos y que no tiene estabilidad, acosado por los escándalos de corrupción, ¿por qué no convoca elecciones? Simplemente porque las pierde,", ha afirmado.

Por último, preguntado por los medios por su posible futuro político, ha reiterado que su compromiso está "con Madrid y los madrileños".